Coupe de France - 8ème tour : Sochaux remanié à Nancy

Sans surprise, Sochaux ne privilégie pas la coupe de France en mode COVID. Pour ce 8ème tour ce mercredi à Nancy, Omar Daf, le coach du FCSM, va relancer des joueurs en manque de temps de jeu. Jeannin et Martial vont notamment fêter leur première en jaune et bleu.

"C'est long mais c'est le foot". Mehdi Jeannin attend ce moment depuis le mois d'octobre 2019 "mon dernier match en compétition, c'était avec Clermont contre Lens en coupe de la Ligue" alors pour la doublure de Maxence Prévot, arrivé en janvier 2020 au FCSM (et qui a prolongé jusqu'en 2023), disputer ce mercredi à Nancy son tout premier match officiel en jaune et bleu "fait plaisir parce que quand on n'a pas l'occasion d'en jouer souvent, c'est toujours plaisant, ce sont des moments rares quand on est gardien remplaçant, mais je vis ça sans pression, il faut en profiter au maximum" témoigne le gardien Franco-algérien, originaire d'Ornans, ce mardi lors du point presse d'avant-match de ce 8ème tour de coupe de France revisitée en raison de la crise sanitaire, et qui fait s'opposer les clubs professionnels entre eux avant de rejoindre les clubs amateurs en 16èmes de finale.

Soirs de première pour Jeannin et Martial

Mehdi Jeannin (qui aurait dû être titulaire contre Chambly la saison dernière, le 13 mars 2020, avant que la rencontre ne soit annulée en raison de la crise sanitaire "il était prévu qu'il prenne la place de Maxence Prévot dont je n'étais pas content" précise Omar Daf) ne devrait pas être le seul "novice" en jaune et bleu contre Nancy (qui va aussi faire tourner son effectif). Johan Martial devrait connaître sa première titularisation avec le FCSM face aux Lorrains "Il a eu deux claquages qui ont retardé son intégration dans le groupe, là il n'est pas à 100% mais c'est l'occasion pour lui de nous montrer ce qu'il peut nous apporter". Christophe Diédhiou devrait retrouver une place de titulaire en défense centrale, aux côtés justement de Martial, (Moltenis encore écarté ?) alors que Kaabouni, Ndiaye, Daham ?, pourraient aussi être alignés face aux Lorrains. Weissbeck (tendon), Lopy, Pogba, Prévot, ne devraient pas être concernés par cette rencontre. En Ligue 2, les deux équipes n'avaient pu se départager au stade Bonal en décembre dernier.

"L'objectif est double : se qualifier et que les joueurs en manque de temps de jeu montrent leur niveau" - Omar Daf

Omar Daf veut profiter de ce match ce coupe de France "pour déjà se qualifier et voir le niveau des joueurs en manque de temps de jeu, voir si je peux compter sur eux pour qu'ils nous aident sur la suite de la saison". Le coach sochalien estime néanmoins "ne pas avoir beaucoup de choix pour faire tourner son effectif. Sur les côtés, dans les couloirs, on ne pourra pas énormément remanier". Reste que ce 8ème tour de coupe de France ne doit pas être pris à la légère par ces joueurs habituellement remplaçants "On doit tout faire pour se qualifier parce que, pour nous qui jouons peu, c'est la seule occasion d'avoir encore du temps de jeu cette saison donc il faut profiter un maximum de cette compétition" conclut Mehdi Jeannin.

La rencontre Nancy-Sochaux, 8ème tour de coupe de France, est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard ce mercredi 20 janvier à partir de 18h15 avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Marcel Picot.