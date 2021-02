Coupe de France : à Amiens, une somme d'absences en défense pour le FC Metz

Les premiers tours de Coupe servent, aussi, à ça. A Amiens, le FC Metz va offrir du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas, ou peu, en championnat. Et pas uniquement parce que c'est une tradition.

Bronn et Boye, deux des trois inamovibles défenseurs centraux sont sur le flanc. Le premier souffre d'une côte, le second d'un muscle. Le troisième, Kouyaté, qui enchaîne non stop depuis qu'il s'est installé dans le onze, sera-t-il obligé de disputer un quatrième match en dix jours alors que se profile un très attendu derby, dimanche, contre Strasbourg ?

Ce match aurait pu être l'occasion, pour le faire souffler un peu, de lancer le prometteur Lenny Lacroix aux côtés de Mamadou Fofana. Sauf que Lacroix est actuellement... avec l'équipe de France des moins de 18 ans. "La coupe, c'est là où on essaie nos joueurs généralement. Il y a tellement de semaines sans matchs et on choisit une semaine de coupe de France (pour faire jouer les U18.).. Des génies" ironise Frédéric Antonetti.

William Mikelbrancis, 15 ans et onze mois, dans le groupe.

Faute de combattants pour jouer à trois défenseurs centraux, le FC Metz pourrait en profiter pour regoûter à la défense à quatre. Son schéma préférentiel sous Frédéric Antonetti. Peut-être l'occasion d'y reprendre un peu goût alors que se profilent les retours de certains joueurs qui ont fait leur preuve dans ce système (Pajot et N'Doram sont en phase de reprise.)

Peut-être l'occasion de voir le latéral Ernest Boahène, l'un des trois joueurs de l'effectif pro à ne pas avoir joué la moindre minute en championnat. Ou, encore William Mikelbrancis, prometteur latéral droit originaire de Forbach, international U16 et que le centre de formation du FC Metz est allé cherché à Montbronn.

Amiens SC (9e de Ligue 2) - FC Metz (7e de Ligue 1), en direct ce mercredi dès 17 heures, sur France Bleu Lorraine