Caen, France

Les Parisiens ont du s'employer pour décrocher leur ticket pour la finale de la Coupe de France. Dominateurs, les joueurs de la capitale ont fait la différence grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Christopher Nkunku. Une victoire 3 buts à 1 qui permet aux Parisiens de pouvoir défendre leur titre le 8 mai prochain en finale.

Thomas Meunier : "On est tombé contre une solide équipe de Caen"

tout commence bien pour les joueurs de la capitale. A la 25e minute, Kylian Mbappé suit bien la frappe d'Edinson Cavani détournée par le gardien caennais, et ouvre le score (1-0, 25e). Mais les Parisiens se montrent ensuite trop légers, et remettent les Normands dans le jeu. Juste avant la mi-temps, une frappe déviée de 30 mètres d'Ismaël Diomandé trompe Kevin Trapp et remet tout le monde à égalité (1-1, 44e).

Bataille de Normandie

Au retour des vestiaires, coup de théâtre. Edinson Cavani profite d'un mauvais dégagement caennais pour placer une volée dans les cages normandes. Mais son but est finalement refusé après utilisation de l'assistance vidéo, pour un hors-jeu d'Angel Di Maria (47e). Les débats s'équilibrent, et le jeu s'anime. Jusqu'à la 80e minute, où sur une talonnade d'Angel Di Maria, Edinson Cavani centre en retrait pour Kylian Mbappé, qui place un intérieur du pied au fond des filets caennais. Mais là encore, nouvelle assistance vidéo. Cette fois, le but est validé, même si Angel Di Maria semble légèrement hors-jeu au départ de l'action (2-1, 80e).

Entré quelques minutes auparavant, le Parisien Christopher Nkunku vient parachever le succès parisien dans les arrêts de jeu, d'une frappe sous la barre (3-1, 93e).

Le 8 mai prochain, au stade de France, le PSG rencontrera Les Herbiers (N1), tombeur de Chambly en demi-finale mardi (2-0)