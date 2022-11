Coupe de France : à Epinal, les supporters du FC Metz interdits de centre-ville, d'alcool et de fumigènes

Les supporters du FC Metz sont une nouvelle fois dans le collimateur des autorités. A l'occasion du 8ème tour de la Coupe de France et du match qui oppose le FC Metz et le SAS Epinal, ce samedi 19 novembre, la préfecture des Vosges a publié deux arrêtés pour restreindre le déplacement des supporters messins.

Une zone d'exclusion des fans grenats a été délimitée dans le centre-ville d'Epinal, ce samedi de 15h à 19h. "Il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter messin ou se comportant comme tel d'accéder, de circuler ou de stationner sur la voie publique, sur le périmètre annexé au présent arrêté, délimité par les rues : Lormont, rue Jeanmaire, rue Thierry de Hamelant, rue de la comédie et le quai Jules Ferry", précise l'arrêté de la préfecture des Vosges. "Ces rues sont incluses dans le périmètre à l'exception de la rue de l'abbé Friesenhauser", dit aussi la préfecture.

Autrement dit, une partie du centre-ville d'Epinal sera interdit aux supporters messins mais ils pourront quand même se rendre au stade de la Colombière. "Le parcage visiteur sera bel et bien accessible aux supporters messins", précise également le club à la croix de Lorraine.

Dans un communiqué, la direction du FC Metz assure qu'elle regrette "cette mesure excessive " qui prive ses fidèles supporters de leur liberté de circulation.

Alcool et fumigènes interdits aux abords du stade

Le deuxième arrêté porte sur l'interdiction de consommer de l'alcool et d'utiliser des fumigènes dans et aux abords du stade. "L'utilisation et le transport d'engins pyrotechniques (fumigènes, feux d'artifices, etc...) sont interdits le samedi 19 novembre 2022 de 14h à 22h sur la voie publique, dans un rayon de 200 mètres autour et à l'intérieur du stade de la Colombière à Epinal", indique la préfecture.

Aussi, "la consommation d'alcool est interdite le samedi 19 novembre 2022 de 14h à 22h, sur la voie publique, dans un rayon de 200 mètres autour et à l'intérieur du stade de la Colombière à Epinal", dit la préfecture.

Les autorités redoutent des affrontements entre supporters messins "de deux kops distincts d'idéologie totalement opposée", indique la préfecture . "150 supporters "ultras", connus pour troubles à l'ordre public, en provenance de Metz sont susceptibles d'être présents lors de cette rencontre", dit-elle. "Des rixes entre supporters messins ne sont pas à exclure", dit encore l'arrêté.

Lors des deux derniers déplacements à Raon et au Paris FC, le FC Metz et ses supporters avaient déjà fait l'objet d'arrêtés préfectoraux mais à Paris, la justice administrative avait finalement donné raison aux fans grenats, leur permettant d'assister à la rencontre.