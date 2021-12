Coupe de France : à Linas-Montlhéry, le 31 décembre, ce sera "bonne année et bonne nuit"

"Le 31 décembre ne sera pas festif, on se dira bonne année et bonne nuit", résume le jeune milieu de terrain Yohan Dignan. Malgré ses 20 ans, le footballeur le promet, il n'a pas prévu de folie pour le réveillon du Nouvel an. Entre faire la fête le jour de l’an ou créer l’exploit en Coupe de France, les joueurs de Linas-Montlhéry ont choisi. Le choix a été facilité par la situation sanitaire et le variant Omicron qui s’invite de plus en plus dans les foyers français.

C’est en tout cas le message transmis par l’expérimenté capitaine Johan Roca. "On va passer une soirée en faisant attention, avec modération, on peut passer une bonne soirée sans aller dans l’excès", affirme le défenseur au micro de France Bleu Paris. "On a un match à préparer, ce n’est pas tous les jours qu’on dispute un 16e de finale de Coupe de France, on peut bien faire cet effort-là. Maintenant, on reste les joueurs amateurs, on va passer du temps avec nos amis, sans faire n’importe quoi non plus, mais il faut savoir profiter quand même."

Moins d'alcool, un peu plus de chicha

Mais les footballeurs essonniens n'ont pas toujours été si prévoyants. "Ce n’est pas comme avant, où ça picolait un peu plus on va dire, dans le milieu amateur", se souvient l’entraîneur de Linas-Montlhéry Stéphane Cabrelli. "Maintenant c’est plus chicha (sourires). Bon, ce n’est pas non plus ce qu’il y a de mieux pour préparer un match, mais je ne suis pas inquiet, j’ai des garçons qui sont sérieux, je n’ai pas de craintes ou de doutes à ce niveau-là", ajoute-t-il.

Des jours de l'an, on va en faire beaucoup dans notre vie, (...) le match contre Amiens, c'est un moment historique pour le club, pour eux

Un groupe qui vit bien, c’est aussi et surtout un groupe qui se fait confiance. Linas-Montlhéry l’a bien compris et sait ce qu’il lui reste à faire - ou à ne pas faire pour aborder dans les meilleures conditions son 16e de finale de Coupe de France contre Amiens. Et en cas de qualification, la fête d'après-match ne sera que plus belle.