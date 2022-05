Coupe de France : à vélo de Nantes à Paris, le défi de deux supporters des Canaris

C'est l'histoire de deux potes qui se sont lancé un défi pour plaisanter il y a quelques mois. Kévin a 35 ans, il vit dans les Hautes Pyrénées et est animateur socio éducatif à Tarbes. Supporters des Canaris depuis le début des années 2000, il est membre de l'association "Canaris Sud 44". Originaire de Château-Thébaud en Loire-Atlantique, Joris, a 33 ans, il habite désormais à Cugand en Vendée et travaille aux ressources humaines du CCAS de Nantes.

La "Joke nantaise"

"Avec Joris, on s'appelle souvent après les matchs pour débriefer et cette année on a commencé à parler de la Coupe de France" raconte Kevin. Les deux hommes suivent le parcours de leur club de cœur et commencent à y croire. "On s'est dit : si ils y vont (ndlr : en finale) on y va aussi ! Et comment on y va ? Et bien on y va à vélo." Voilà comment est né ce défi baptisé "la Joke nantaise" jeu de mots entre le "Jo" de Joris et le Ke de Kévin.

Ils ont donc commencé à s'entrainer à partir de la demi-finale en mars dernier, deux à trois fois par semaine, pour pouvoir réaliser leur objectif : relier la Beaujoire au stade de France, soit 410 km en quatre vraies étapes, précédées d'un petit "tour de chauffe" de 25 kilomètres mardi, le soir du départ pour aller dormir à Oudon.

Du jaune et du vert sur toute leur panoplie

Les deux potes se connaissent depuis 2009 et ont sympathisé en faisant du canoë biplace ensemble. Les voilà donc partis pour un autre défi, non pas en tandem, mais chacun sur son vélo. Ils ne passent pas inaperçus : "du jaune et du vert sur les vélos, les casques, les tenues, les drapeaux, y'a tout ce qu'il faut pour nous voir", décrit Joris qui espère que sur leur passage "les gens nous lâcheront un petit sourire, un petit encouragement pour qu'on aille jusqu'au bout."

Des défis sur le parcours

Pour pimenter leur trajet, certains de leurs soutiens leur ont proposé des défis supplémentaires, comme chanter "Dans les prisons de Nantes" avec un policier. Un supporter rennais leur a aussi demandé de mettre le drapeau du Stade rennais au stade de France, en échange d'avoir chanté l'hymne des Canaris. Le Collectif nantais, par l'intermédiaire de qui ils ont pu avoir leur billets, leur a demandé de poser avec le tee-shirt du collectif sous la tour Eiffel. Ils ont aussi fait chanter le président du Conseil départemental de Loire-Atlantique, Michel Ménard.

Enfin, les deux supporters nantais rendront aussi hommage à Emiliano Sala, l'attaquant nantais victime d'un crash d'avion, en le saluant au neuvième kilomètre de chaque étape (il portait le numéro 9).

Un défi à suivre sur les réseaux sociaux

Une page Facebook et un compte Twitter ont été créés pour suivre les aventures de ces deux passionnés

Leur parcours en cinq étapes :

Apres une première "petite" étape de 25 km entre la Beaujoire et Oudon mardi soir,