Coupe de France : adversaire de Bergerac, Saint-Étienne est un monument en péril

Ils ont déjà parlé de montagne pour définir Metz et Créteil, adversaires en 32e et 16e de finale. Quel mot pourraient bien utiliser les joueurs de Bergerac pour qualifier leur adversaire de ce dimanche, en 8e de finale de la Coupe de France ? Parce que là, c’est l’Everest qui se présente à eux, en terme de prestige en tout cas. L’AS Saint-Étienne, celle des Rocheteau, Larqué, Bathenay ou Piazza, qui a fait rêver la France des années 70. Les Verts, à l’étoile au-dessus du blason, leur dû, pour être le seul club français à avoir remporté 10 titres de champion. "Sainté", premier club français finaliste d’une coupe européenne, tombé en 1976 contre le Bayern Munich et les poteaux carrés d’Hampden Park. "Une montagne, un club mythique", dit l’attaquant bergeracois Samir Bakir, né à Saint-Chamond, à quelques kilomètres du stade Geoffroy-Guichard, et supporter des Verts.

Sauf que l’affiche a un peu jauni, un comble pour les Verts. Le dernier titre de champion de Saint-Étienne remonte à 1981 et la dernière Coupe de France à 1977. Depuis, les Foréziens ont fait trois allers-retours en Ligue 2. Et qu’ils sont cette saison, bien partis pour en faire un quatrième, scotchés qu’ils sont à la 20e place de Ligue 1, avec cinq points de retard sur le premier non-relégable, Bordeaux. Ces Verts-là l’ont emporté mercredi en Ligue 1, sur la pelouse d’Angers (0-1) après avoir connu sept défaites consécutives en championnat, dont une humiliation (0-5) à domicile contre Rennes, le 5 décembre, qui avait précipité le licenciement de l’entraîneur Claude Puel. De quoi se dire que le coup serait presque jouable pour un Bergerac en pleine bourre, leader de sa poule de National 2, et invaincu depuis 148 jours et une défaite sur la pelouse d’Andrézieux, le 4 septembre.

Tous les joueurs sont censés être supérieurs face à une équipe de National 2

Reste qu’il y a toujours trois divisions d’écart entre les deux équipes, ce que Pascal Dupraz, le nouvel entraîneur des Verts a rappelé en conférence de presse d’avant-match. "Bergerac est une équipe de National 2, même leader, de la même manière que Saint-Étienne reste une équipe de Ligue 1, même 20e." "C’est un effectif qui est programmé pour jouer en Ligue 1, donc tous les joueurs sont censés être supérieurs face à une équipe de National 2", reprend son homologue bergeracois Erwan Lannuzel.

Les Verts de Ryad Boudebouz, ici contre Lens, venaient d'enchaîner sept défaites de suite en Ligue 1, avant leur victoire mercredi. © Maxppp - PHOTOPQR/LE PROGRES/MAXPPP

Des Verts qui ne peuvent pas vraiment compter sur leurs supporters, qui réclament inlassablement un changement de direction. Inlassablement et parfois trop démonstrativement puisqu’ils sont interdits de déplacement jusqu’à la fin de la saison,après plusieurs incidents dans les tribunes, notamment au tour précédent, avec des pétards lancés sur la pelouse de Jura-Sud. Des fans lassés des décisions du duo de présidents Bernard Caïazzo – Roland Romeyer, qui vend continuellement les meilleurs joueurs à prix d’or pour rembourser sa dette et céder leur club, en vente depuis le mois d’avril , à de nouveaux investisseurs.

À 20 ans, Aimen Moueffek est déjà l'in des tauliers du milieu de terrain. © Maxppp - PHOTOPQR/LE PROGRES/MAXPPP

Résultat, une équipe moins performante, largement composée de gamins formés au club. Dimanche, à Périgueux, Saint-Étienne devrait aligner au coup d’envoi un milieu de terrain Lucas Gourna-Douath (18 ans) - Aimen Moueffek (20 ans). Et compte dans son groupe des joueurs comme El-Hadji Dieye, Bilal Benkhedim, Louis Mouton, ou Lucas Llort, 11 matchs de Ligue 1 à eux quatre. À tel point que les Adil Aouchiche (19 ans), Mickaël Nadé (22 ans), Arnaud Nordin ou Madhi Camara (23 ans) font déjà office de cadres.

Khazri, meilleur buteur absent

Parce que les cadres habituels ne sont pas au niveau, à l’exception notable de Wahbi Khazri, meilleur buteur des Verts avec sept réalisations, qui sera absent dimanche, puisqu’il dispute la Coupe d’Afrique des Nations avec la Tunisie. Ryad Boudebouz, sûrement titulaire, sera chargé de la touche technique de l’équipe, lui qui surnage également. Mais les Denis Bouanga, Yvan Maçon ou Timothée Kolodziejczak, censés être les moteurs de cette équipe, ne sont bons que par intermittence, alors que l'historique Romain Hamouma n'est pas encore sorti de l'infirmerie.

Pascal dupraz a été nommé entraîneur des Verts à la mi-décembre. © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP

Alors pour se sauver, les Verts essaient de se refaire une beauté cet hiver. Avecl’arrivée de Pascal Dupraz, un entraîneur en mission, qui avait sauvé Toulouse en 2016 d’une relégation en Ligue 2 qui lui semblait promise. Pour l’aider dans sa mission, les dirigeants des Verts ont lancé un recrutement XXL, avec l’arrivée d’un ancien international français en défense, Eliaquim Mangala (absent dimanche) de deux joueurs prêtés par Angers, Paul Bernardoni et Sada Thioub, et d’anciens bons joueurs de Ligue 1 qui n’avaient pas de club, Bakary Sako et Joris Gnagnon (qui ne sont pas là non plus). "Ce n’est plus du tout la même équipe, elle est très solide, dure à bouger. Il y a un nouvel élan", analyse Bakir.

En attendant encore un avant-centre, les Verts se sont construit un groupe plus expérimenté pour aller chercher le maintien en Ligue 1. Mais pas sûr qu’une victoire contre Bergerac dimanche soit sa priorité.