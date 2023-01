Coupe de France - AF Virois-FC Nantes : " On ne va pas y aller pour les regarder jouer"

Après le SM Caen (0-3) au 8e tour, l'AF Virois affronte donc à nouveau un club professionnel lors des 32e de finales de Coupe de France ce samedi. Il s'agit d'un morceau de choix, le FC Nantes, tenant du titre de l'épreuve. Une opportunité rendue possible grâce à l'erreur caennaise qui leur a valu de gagner le match sur tapis vert.

"Vue la période, on prend ça comme un beau cadeau de noël, apprécie l'attaquant virois Arthur Dallois. On est content pour tout le club. Après, on ne va pas y aller pour les regarder jouer. C'est un match. Ce sont onze hommes contre onze hommes et on va tout donner pour montrer un beau visage. On en a vu d'autres le faire alors pourquoi pas nous ?"

Les difficultés ne manqueront pas sur la route des Virois à commencer par jouer sur la pelouse du Stade d'Ornano et non sur celle de leur Stade Pierre Compte. "C'est vrai que cela va leur faciliter la tâche parce que le terrain sera meilleur, ce ne sera pas le "bourbier" comme on dit en Coupe de France, reconnaît Arthur Dallois. Mais pour nous, c'est une chance inouïe de jouer devant autant de monde dans ce grand stade et d'essayer de représenter la région le mieux possible."

Et puis il y a évidemment le C.V de l'adversaire qui a de quoi impressionner une équipe qui évolue en tête de son championnat de National 3. "C'est un défi, savoure le milieu de terrain Stanley Boucaud. On a des joueurs comme Ludovic Blas, Moussa Sissoko qui a joué en équipe de France. C'est une récompense pour tout le groupe de pouvoir affronter un club de Ligue 2 ou de Ligue 1."

La défaite face à Caen (0-3) permet à l'AF Virois de savoir ce qu'il faudra faire et surtout ne pas reproduire pour contrarier le plus longtemps possible le FC Nantes.

"On va changer sûrement de système pour être un peu plus en sécurité parce que , quand on voit les noms en face, on se dit que cela va venir de partout et qu'il faut déjà être solide défensivement et jouer les quelques coups qu'on aura, explique le coach de l'AF Virois Cédric Hoarau. La première expérience du Stade Malherbe nous a donné des enseignements. On avait dit d'essayer de passer le premier quart d'heure sans se prendre de but, on en avait pris un au bout de douze minutes sur coup de pied arrêté. Déjà que dans le jeu ça peut être compliqué, il faut être plus performant sur ces phases de jeu. Et puis sur les quelques occasions qu'on a il faut être tueur aussi. Je pense qu'on a appris de cette défaite et qu'on fera quoiqu'il arrive un meilleur match."

AF Virois - FC Nantes à suivre ici en direct ce samedi dès 17h30

