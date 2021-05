Coupe de France : Agnès, une affaire de famille avec le Montpellier Hérault

Agnès et le Montpellier Hérault, c'est une relation de longue date. "Mon papa m'a initié à l'époque au pesage sud du stade", raconte cette habitante de Mauguio. Dans son appartement, l'écharpe du club de la Paillade n'est jamais bien loin, tout comme le masque estampillé MHSC. "Mon premier match au stade m'avait transporté. J'avais apprécié cet engouement, cette convivialité entre les supporters. Je portais mon maillot rouge et blanc parce que c'était encore Montpellier Paillade", souligne Agnès.

Depuis l'histoire d'amour ne s'est jamais arrêtée. Ce soir pour la demi-finale contre le Paris Saint-Germain, Agnès "croise tous les doigts" et n'envisage aucun autre scénario que la victoire. "Je vais aller chercher un trèfle à quatre feuilles pour leur porter chance", s'amuse-t-elle. L'enjeu est important d'autant qu'elle fête son anniversaire ce mercredi.

Des jours de match sacrés

Il n'est évidemment pas question de rater les matchs de son club de cœur. Agnès ne rigole pas avec ces moments dans la semaine : "ma famille le sait, mes animaux aussi, il ne faut pas me parler pendant les rencontres. Il ne faut pas m'appeler non plus. Ce sont mes moments." Des soirées précieuses où la tenue vestimentaire portée pour l'occasion évolue en fonction des saisons : "cet hiver j'étais en pyjama pilou pilou licorne rose à paillettes, de beaux chaussons roses et mon écharpe de Montpellier."

"Parfois je crie, hurle et peste, personne ne me comprend mais je vis les matchs intensément"

Peu importe les saisons, heureuses ou malheureuses, Agnès ne lâche pas "son équipe" comme elle le martèle. "Il y en a qui aime les animaux, le musique et bien moi c'est la Paillade", affirme-t-elle.

Une finale contre Monaco ?

Agnès rêve de finale mais pas contre n'importe quel adversaire. La Melgorienne aimerait bien que le Montpellier Hérault, en cas de qualification, affronte l'AS Monaco. Il y a une bonne raison à cela : "mon meilleur ami est supporter du club monégasque. D'ailleurs ce soir je vais regarder le match avec lui. Ce serait fantastique de le battre en finale comme ça je pourrai le chambrer pendant des années."

La demi-finale Montpellier-PSG est à suivre en intégralité sur France Bleu Hérault ce mercredi. Rendez-vous dès 20 heures avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.