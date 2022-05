Coupe de France - Alban Lafont : "On ne va pas au Stade de France pour faire les touristes"

Il se murmure de plus en plus qu'il occupera la cage nantaise, ce samedi en finale de la Coupe de France. À 23 ans, Alban Lafont dispute sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière et le capitaine des Canaris s'est livré à France Bleu Loire Océan. "Ca serait mon premier trophée", rêve-t-il.

S'il peut s'épargner de répondre aux questions des journalistes, il ne s'en porte pas plus mal. Parmi les plus envoyés au front, la saison passée, quand tout allait mal, Alban Lafont continue d'appréhender son nouveau rôle de capitaine. "J'apprends encore car ça reste quand même assez récent", confirme le joueur de 23 ans, nommé pour le titre UNFP de meilleur gardien de Ligue 1.

Auteur d'une très bonne saison en championnat, le Franco-burkinabais cirait jusqu'à présent le banc en Coupe de France. Mais un bruit de fond de plus en plus insistant l'amènerait à garder la cage du FC Nantes, ce samedi soir en finale de la Coupe de France. "Quelle que soit la décision, je la prendrai bien, je respecterai le choix du coach", martèle en public Alban Lafont qui a l'opportunité de soulever, aux alentours de 23 heures, le premier titre des Canaris depuis plus de 20 ans. Le premier de sa carrière.

Le Stade de France, une première pour l'ancien Bleuet

Critiqué par Antoine Kombouaré à l'arrivée du Kanak en février 2021 pour ses prestations moyennes, Alban Lafont n'a pas tardé à inverser la tendance. "Ça m'a forcément piqué parce que je suis un compétiteur et j'ai envie d'être performant, confie l'ancien portier du TéFéCé. Mais je l'ai bien pris parce qu'il m'a dit les choses clairement et c'est ce qui m'a fait avancer." Depuis, le phénomène de précocité - plus jeune gardien à débuter en Ligue 1 -, impressionne. Avec, en prime, un match cinq étoiles face au club de la ville Lumière. Et fait partie des grands artisans du redressement de la Maison jaune.

"On joue relâché, raconte celui qui a récemment été pré-convoqué en Équipe de France, par Didier Deschamps. Depuis que j'ai commencé, j'ai quasiment toujours joué le maintien et là c'est une saison où ça se passe beaucoup mieux avec de belles choses qui peuvent arriver à la fin. Ça fait du bien quoi, de vivre des choses positives au niveau du classement." Et bien sûr en Coupe de France, compétition qu'Alban Lafont a très peu joué dans sa carrière.

On sent cette attente et on ne peut pas être plus prêt du but. C'est super, c'est le football, c'est le genre de moments qu'on a envie de vivre dans une carrière.

"Il y a une atmosphère très différente du championnat", lâche Lafont, comme tant d'autres avant lui. La demi-finale face à Monaco ne fait que le confirmer. "C'était énorme, confie le joueur passé par la Fiorentina, en Italie. Sur le banc, j'étais à la fois supporter, coéquipier et j'essayais d'aider tout en gardant à l'esprit que j'étais susceptible d'entrer en jeu à n'importe quel moment, s'il se passait quelque chose. C'étaient beaucoup d'émotions qui s'entremêlaient et il est vrai que c'était totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire le reste de la saison." Au Stade de France, une enceinte que l'ex-Bleuet va découvrir, il devrait pouvoir retrouver sa routine solitaire.

Le gardien Alban Lafont, à son arrivée à la Jonelière, à l'été 2019. © Maxppp - Olivier Lanrivain

C'est un plaisir de travailler avec des personnes comme le coach"

"Avoir fait ce parcours là tous ensemble, c'est juste magnifique, répète-t-il. C'est le stade de France, quoi, c'est mythique, mais on ne va pas là bas pour faire les touristes. On va là-bas pour gagner et il va falloir qu'on soit décontracté et concentré à la fois, face à cette très belle équipe de Nice." Un club face auquel les Jaunes se sont systématiquement inclinés, lors des quatre dernières confrontations. C'était en championnat. Là, l'atmosphère et les enjeux seront tout autre. "Les personnes qui nous entourent nous en parle beaucoup, en tout cas pour moi, souffle le plus jeune capitaine de Ligue 1, une position "qui n'est pas neutre". On sent cette attente et on ne peut pas être plus prêt du but. C'est super, c'est le football, c'est le genre de moments qu'on a envie de vivre dans une carrière."

Le rôle de vice-capitaine a aidé Ludovic Blas. Ça l'oblige à répondre présent à chaque match comme en Coupe où il est ultra-performant.

Ce renouveau des Jaunes, Alban Lafont l'attribue à son entraîneur, Antoine Kombouaré. "Clairement, enchaîne-t-il. Il a mis un cadre et tout le monde a immédiatement adhéré à ce qu'il disait. C'est aussi quelqu'un de franc, qui dit ce qu'il pense. C'est toujours un plaisir de travailler avec des personnes comme ça." Son groupe a rapidement adhéré à son discours. À ses choix de donner le brassard à l'ancien protégé de David Marraud et de nommer Ludovic Blas comme vice-capitaine. "Ludo est un leader technique, c'est un joueur ultra important pour nous sur le terrain, décrypte Lafont, qui termine sa troisième saison chez les Jaunes. Je pense que ce rôle de vice-capitaine l'a aidé. Ça l'oblige à répondre présent à chaque match et ça lui met une bonne pression, comme en Coupe où il est ultra-performant."

Très sollicité, scruté par plusieurs clubs, Alban Lafont veut remporter "un premier trophée". Enfin remplir son armoire. L'heure est au présent. À samedi, plus exactement. La suite, il ne veut pas trop y penser. Mais il ne fait pas de secret quand il parle de la Coupe d'Europe, "une compétition que tous les joueurs ont envie de jouer". Un plus dans l'optique d'être un joueur sélectionné par Didier Deschamps ? "Ça pourrait m'aider à atteindre cet objectif, mais c'est aussi pour moi, pour mon évolution et mon ambition, lâche le joueur acheté environ 7.5 millions d'euros. Mais ce n'est pas ce qui me préoccupe en ce moment. Je suis concentré sur la fin de saison." Et l'ambition de ramener Nantes sur la scène européenne.