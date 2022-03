Coupe de France : ambiance de feu à la Beaujoire après la qualification du FC Nantes en finale

La Beaujoire a exulté ce mercredi soir après la victoire du FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Les Canaris ont dominé Monaco aux tirs au but (2-2, 4-2 t.a.b).

Ils l'ont fait ! Les Canaris sont en finale de la Coupe de France grâce à leur victoire face à Monaco (2-2, 4-2 t.a.b) ce mercredi soir à la Beaujoire, dans un stade en feu. Le FC Nantes a réussi à dominer les Monégasques, au bout du suspense. Et après le penalty réussi de Moses Simon, synonyme de ticket pour le Stade de France, les supporters nantais n'ont pas hésité à envahir le terrain pour communier avec les joueurs.

"C'est incroyable, s'est écrié Sofiane au micro de France Bleu Loire Océan. C'est magnifique de retrouver le FC Nantes en finale !". La maison jaune attendait en effet de retrouver le Stade de France depuis 2004 et la finale de Coupe de la Ligue perdue face à Sochaux. "En plus, on se découvre un nouveau gardien", souligne Robin, autre supporter des Canaris, en référence à la prestation XXL du portier nantais Rémy Descamps lors de la séance de tirs au but. "Je vous préviens, il y a toute l'armada nantaise qui est en route pour le Stade de France."

Des supporters comme Loïc, avec ses plus de 20 ans d'abonnement à la Beaujoire, en ont les larmes aux yeux après la victoire. "On avait promis d'emmener nos enfants un jour au Stade de France, ça se réalise. J'en ai des frissons". William, 23 ans, est aussi descendu sur la pelouse. Et il annonce la couleur. "Bien sûr que j'irai au Stade de France, à moto, en bus, à pied ou sur une jambe, mais qu'importe, j'y serai".

Les Niçois sont donc prévenus. Les Nantais affronteront en effet les Aiglons le 8 mai prochain en finale de la Coupe de France.