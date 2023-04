Coupe de France : ambitions, adversaire, tifo, circulation, les infos avant la demi-finale Annecy - Toulouse

Le grand jour approche. Ce jeudi 6 avril (20h45), le FC Annecy va vivre sa toute première demi-finale de Coupe de France. Après avoir fait tomber l'OM au Vélodrome (2-2, 6-7 tab), les Reds reçoivent Toulouse, un autre pensionnaire de Ligue 1. Pour cette occasion, le Parc des sports affiche complet et ce mardi, lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, Laurent Guyot (entraîneur), Maydien El Jahouari (joueur) et Sébastien Faraglia (président) sont revenus sur les ambitions du club. Le FC Annecy a également levé le voile sur les différentes animations prévues pour cette rencontre historique.

Quelles ambitions ?

15èmes de Ligue 2, avec seulement deux points d’avance sur la zone de relégation, les Reds n’ont plus gagné depuis leur exploit en terres marseillaises (3 défaites pour 1 nul). "Même si c’est compliqué en championnat (…) il faut profiter de ce match là pour se faire plaisir et chercher à faire un exploit", assure l’entraineur annécien. "Il faut savoir saisir sa chance, poursuit Laurent Guyot. Se dire que l’on peut faire une finale dans un stade mythique (Stade de France, NDLR), c’est un élément de motivation quand on est un joueur ou un coach du FC Annecy." Un sentiment partagé par le président du FCA. "Ce n’est pas parce que l’on rêve que l’on va devenir fou, explique Sébastien Faraglia. On ne va pas troquer un maintien contre une potentielle finale (…) mais la Coupe de France est une formidable parenthèse. Et on va la jouer à fond."

Un adversaire coriace

Toulouse connait le parc des sports ! Et les Violets n’en gardent pas de bons souvenirs. En 2021 alors qu’ils évoluaient en Ligue 2, ils avaient été éliminés en quart de finale de la Coupe de France par GFA Rumilly-Vallières (2-0). Deux ans plus tard, le TéFéCé a retrouvé la L1 (13e) et débarquera à Annecy dans la peau du favori. "C’est une équipe qui développe un jeu collectif très bien huilé, reconnait Laurent Guyot. Et ce jeu collectif leur permet de développer un jeu spectaculaire et de marquer beaucoup de buts. À nous d’être bien meilleur défensivement que ces derniers temps pour espérer quelque chose."

Beaucoup de monde ce mardi pour la conférence de presse d'avant match du FC Annecy. © Radio France - Richard Vivion

Douzième homme et premier tifo

Guichets fermés et plus de 13.000 spectateurs attendus ce jeudi au Parc des sports, l’affiche attire. Pour Madyen El Jahouari (milieu de terrain du FCA) le public, le 12e homme, sera essentiel. "Chaque voix, chaque supporter, chaque banderole vont compter. Jouer devant son public, c’est du bonheur." Pour cette demi-finale de Coupe de France, le club a prévu de distribuer à chaque supporter un drapeau rouge. Un tifo sera déployé dans le virage Sud, là où seront regroupés les Raiders 74 et les Force 12. Le centre-ville d’Annecy devrait également se parer de rouge. "Nous allons distribués des packs communication aux couleurs du club à tous les commerçants qui nous en ont fait la demande", indique Maximum Mathieu, responsable communication du FCA.

La fanfare du 27e BCA

Avant le début du match, la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins d’Annecy jouera "les Allobroges", l’hymne officiel du FCA.

Un speaker au taquet

Il est le speaker officiel du FC Annecy. Ce jeudi, Pino sera chargé de faire monter l’ambiance dans les travées du Parc des sports. "Les kops ont déjà des chants bien à eux. On va essayer de les reprendre. On est un petit peu novices mais on s'organise avec les groupes de supporters pour être en phase, sortir des slogans et des belles phrases pour que tout le monde suive."

Circulation compliquée

La municipalité d’Annecy a mis en place un dispositif spécifique de circulation et de stationnement :

Stationnement interdit du mercredi 5 mars à 22h00 au vendredi 7 avril 2023 à 01h30 :

Rue Baron Pierre de Coubertin, section comprise entre l’avenue Maréchal Leclerc et le Chemin des Fins Nord, sur les deux côtés de la voie

Parking Pierre de Coubertin

Boulevard du Fier , section comprise entre la rue Maréchal Leclerc et la rue Lionel Terray, sur les deux côtés de la voie

Circulation interdite le jeudi 6 avril 2023 à 16h00 au vendredi 7 avril à 01h30 :

Rue Baron Pierre de Coubertin, entre la rue du Maréchal Leclerc et le Chemin des Fins Nord

Avenue du Parc des Sports, section comprise entre l’avenue Maréchal Leclerc et la rue Baron Pierre de Coubertin

Boulevard du Fier, section comprise entre la rue Maréchal Leclerc et le Chemin des Fins Nord, dans les deux sens de circulation