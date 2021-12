Coupe de France : Amiens se fait peur mais se qualifie à Guingamp (3-2)

En 32e de finale de Coupe de France, Amiens a d'abord cru à une victoire facile en menant 3-0 à Guingamp grâce à un triplé de Chadrac Akolo. mais les Bretons sont revenus deux fois et ont poussé fort en fin de match. L'ASC s'impose finalement 3-2 et file en 16e de finale de la Coupe de France.

Pour ce match de Coupe au milieu de deux rencontres, Philippe Hinschberger a opéré quelques changements. l'entraîneur de l'ASC a notamment titularisé Bongani Zungu qui n'avait plus joué depuis un an et demi avec Amiens. Mickaël Alphonse, de retour de blessure a réintégré le onze titulaire et Yohann Thuram a lui été aligné dans les buts.

Dans ce duel d'équipes de Ligue 2, proches au classement de championnat (21 points), c'est Guingamp qui s'est crée la première occasion. Sur coup-franc, Youssouf M'Changama a inquiété Yohann Thuram qui a renvoyé le ballon en deux temps. Kader Bamba lui a répondu cinq minutes plus tard après une accélération. Sa frappe croisée a été stoppée magistralement du pied par le jeune portier breton Dominique Youfeigane. Deux Guingampais, Carnot et Sampaio ont écopé d'un carton jaune au cours des dix premières minutes.

Chadrac Akolo ouvre le score

Au bout de vingt minutes, Chadrac Akolo a ouvert le score. Bien lancé en profondeur, le Congolais a été plus rapide que les défenseurs guingampais et est allé fixer le gardien de l'En Avant pour le tromper avec beaucoup de sang froid (0-1).

Akolo double la mise avant la pause

Guingamp a tenté de réagir. Notamment sur coup de pied arrêté. A la demi heure de jeu, Sampaio a placé une bonne tête sur corner mais elle st passée juste au dessus. Les Bretons se sont procurés pas moins de quatre corners dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps, sans pour autant inquiéter Amiens qui est même rentré aux vestiaires avec un double avantage au tableau d'affichage (0-2) puisque Chadrac Akolo a inscrit un doublé. L'attaquant amiénois, de façon acrobatique a logé le ballon sous la barre.

Akolo voit triple !

Malgré le retour incisif des Bretons, c'est Amiens et encore une fois Chadrac Akolo qui a trouvé le chemin des filets dès le début de la deuxième mi-temps. Le Congolais a placé une tête magnifique sur un centre en pichenette de Kader Bamba (0-3). Un troisième but qui a douché le Roudourou, une partie du kop a même quitté le stade.

Guingamp revient dans le coup

Mais le public a retrouvé de la ferveur après l'heure de jeu avec la réduction du score signée Jérémy Livolant, tout juste entré en jeu (1-3). Le héros de l'ASC, Chadrac Akolo est sorti quelques minutes plus tard, remplacé par Aliou Badji.

Maîtres du jeu, Amiens a pourtant reculé face à des Guingampais ragaillardis par cette première réduction du score. Les vagues bretonnes ont déferlé. Bien placé au premier poteau, Yannick Gomis a placé une tête et inscrit le second but de l'En Avant, faisant vibrer tout un stade. Les Costarmoricains ont continué de mettre la pression sur Amiens, se procurant notamment des corners en série. Mais Amiens a tenu bon et se qualifie en 16e de finale de la Coupe de France.

Amiens va boucler l'année 2021 mardi avec un déplacement au Paris F.C, pour le compte de la 18e journée de Ligue 2. Les Amiénois tenteront d'intégrer le top 10 avant la trêve des fêtes de fin d'année.