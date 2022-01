Coupe de France : Amiens valide son ticket pour les quarts de finale à Nancy

L'Amiens SC n'a pas tremblé sur la pelouse de Nancy ce samedi 29 janvier, pour valider son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France de football, avec sa victoire au stade Marcel-Picot (0-2). Lusamba et Tolu sont les buteurs.

Amiens est resté sérieux, ce samedi 29 janvier dans l'après-midi, au stade Marcel-Picot de Nancy, pour valider sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France de football, une première depuis 2008. Sur la pelouse de la lanterne rouge de Ligue, c'est pourtant les locaux qui ont pris le jeu à leur compte en début de match, l'ASC ayant toutes les peines du monde à dépasser le milieu de terrain. Un pressing agressif et payant des Lorrains, qui aura craqué sur la première situation offensive picarde. Le ballon, dans les pieds d'Iron Gomis, dans son rôle de piston droit, est servi pour Arnaud Lusamba qui n'a plus qu'à ajuster le portier lorrain (0-1 15e). Un coup sur la carafe des joueurs d'Albert Cartier qui auraient pu encaisser un deuxième but dans les secondes suivantes.

L'ASC continue à pousser et est récompensé avec une grossière erreur défensive de l'ASNL, qui a profité à Tolu, auteur de son cinquième but dans cette Coupe de France (0-2 38e). A la pause, le match était dans la main des joueurs de l'ASC.

La deuxième période commence de la même manière que la première, une domination territoriale lorraine, sans plus de succès, malgré de réelles ambitions dans le jeu. Nancy n'a jamais abdiqué, poussé, peut-être, par ses dernières qualifications aux tours précédents contre Troyes, puis Rennes. Mais Amiens aura su rester sérieux malgré les derniers coups de boutoirs nancéiens.

Amiens connaîtra son adversaire pour les quarts de finale ce lundi 31 janvier, à partir de 20h45