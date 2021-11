Coupe de France : pas d'exploit pour Amilly face à Quevilly Rouen Métropole au 8e tour

La J3 d'Amilly (National 3) se mesurait à Quevilly Rouen Métropole, pensionnaire de Ligue 2, ce samedi après-midi pour un match comptant pour le 8e tour de la Coupe de France. La QRM n'a fait aucune concession aux amillois et s'impose 5-0.

Pas de surprise ce samedi après-midi sur la pelouse du stade Georges Clériceau d'Amilly. Pour le match du 8e tour de la Coupe de France de football, les joueurs de la J3 d'Amilly, National 3, recevaient Quevilly Rouen Métropole, Ligue 2. Pas de miracle pour les loirétains, ils s'inclinent 5-0.

Trois buts en sept minutes

Après un début de match plutôt encourageant, avec quelques occasions manquées de la part des amillois, Quevilly Rouen Métropole enclenche la seconde et marque à trois reprises en moins de dix minutes. C'est d'abord Cyril Zabou qui ouvre le score à la 19e minute, suivi trois minutes plus tard de Duckens Nazon. Nathan Dekoke scelle le sort des amillois avec un troisième but à la 25e minutes. Un coup dur pour les joueurs de Guillaume Coquelin, qui ne parviennent pas à inverser la tendance. Dans les cages, le gardien amillois de 20 ans, Melvyn Ravalet, signe tout de même de beaux arrêts.

Quevilly Rouen Métropole enfonce le clou pendant la seconde période avec un quatrième but signé Kalidou Sidibé (61e), puis un cinquième de Bridge Ndilu (82e).

Du monde dans les gradins

Il y avait du monde dans les gradins du petit stade Georges Clériceau d'Amilly. Les 1.300 places sont combles, et de nombreux supporters sont venus donner de la voix sur les bords du terrain pour ce match historique de la J3 qui joue pour la première fois un 8e tour de Coupe de France. Une rencontre d'autant plus importante pour l'entraineur, Guillaume Coquelin, qui coachait son 200e match ce samedi.