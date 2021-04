Coupe de France : après la claque reçue en championnat, le FC Metz retourne à Monaco, pour créer l'exploit

Victorien Angban et le FC Metz vont de nouveau défier l'AS Monaco, ce mardi, en Coupe de France

Le FC Metz et la Principauté de Monaco, acte 2 ! Ce mardi, les Grenats se déplacent à nouveau sur la pelouse de l'AS Monaco, pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi à 18h45.

Les Grenats vont essayer d'oublier le lourd revers subi, samedi dernier, en championnat, contre les Monégasques (4-0). Selon leur entraîneur Fred Antonetti, " ils n'ont toujours pas digéré et sont encore très touchés ". Ils ne sont pas prêts d'oublier l'arbitrage, très contestée de Johan Hamel, et la lourdeur du score.

N'Doram victime d'une élongation à la cuisse

Pour cette rencontre de Coupe de France, le staff messin est privé de Kévin N'Doram. Rentré en cours de jeu, samedi dernier, le milieu de terrain souffre d'une élongation à la cuisse.

L'attaquant sénégalais Lamine Gueye, touché au pied à Louis 2, est très incertain. " Il a neuf chances sur 10 de ne pas jouer ", explique le coach grenat.

Vincent Pajot, Ibrahima Niane, Opa Nguette et Warren Tchimbembé sont aussi absents, tout comme le défenseur John Boye, expulsé samedi dernier à Monaco.

Après avoir purgé ses 4 matchs de suspension, le gardien Alexandre Oukidja effectue son retour. L'entraîneur du FC Metz ne sait pas encore qui débutera cette rencontre de Coupe de France dans les cages lorraines. Entre l'international algérien et Marc Aurèle Caillard, l'entraîneur messin " hésite toujours " !

Monaco - Metz, que de bons souvenirs en Coupe de France

Cette rencontre de Coupe de France entre le club de la Principauté et celui de la Croix de Lorraine, rappelle forcément, de bons souvenirs aux supporters du FC Metz.

Il y a bien sûr la finale de 1984, quand les Grenats avaient battu au Parc des Princes l'AS Monaco, 2 à 0.

Et plus récemment, il y a aussi ce petit exploit des Messins en Principauté : le 22 janvier 2019, alors en Ligue 2, les Grenats s'imposent 3 à 1 face aux hommes de Thierry Henry, grâce à des réalisations de Gauthier Hein, Marvin Gakpa et Ibrahima Niane.

AS Monaco - FC Metz, 8e de finale de la Coupe de France, coup d'envoi, ce mardi 6 avril, à 18h45, au stade Louis 2. Avant-match sur France Bleu Lorraine dès 18h, avec Thomas Lavaud, Thomas Jeangeorge et Denis Balbir.