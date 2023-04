Coupe de France : après un an au FC Nantes, le trophée bichonné chez l'orfèvre Drago

Elle est là, devant nos yeux, impeccable ou presque. "Elle est revenue avec une petite rayure qu'on n'aura pas le temps de faire disparaître", commente Stéphanie Pasteau, responsable du partenariat entre la FFF et la Maison Drago depuis 12 ans. Rentrée de Nantes quelques jours plus tôt, la Coupe de France vient d'exécuter son passage annuel dans les ateliers de l'orfèvre, situés dans le sud de Paris, à Palaiseau. Entre les mains expertes de Mickaël Legarat, alias "Monsieur Coupe de France", le trophée va être démonté, éventuellement réparé en fonction des dégâts constatés, poli et remonté afin qu'il soit sur son 31, le 29 avril prochain, jour de finale de la compétition entre le FC Nantes et Toulouse , au Stade de France.

ⓘ Publicité

loading

"Cette année, la Coupe n’a pas été trop abîmée"

Le planning des déplacements de la "Vieille Dame" est un secret bien gardé pour éviter tout désagrément. Son mode de transport aussi. "On est très discret, confirme Stéphanie Pasteau. Elle peut même être ramenée dans un sac de sport pour que personne ne soupçonne rien et même moi, quand j’ai la Coupe de France dans ma petite 207, je ne dis rien à personne." Histoire de s'éviter les mêmes péripéties qu'en 1979, lorsque le trophée avait été volé par des sidérurgistes lorrains à la Jonelière afin d'alerter les médias sur leur mouvement de grève.

Spécialisée dans la fabrication des distinctions officielles, du grand collier de la légion d'honneur, remis lors de chaque élection au nouveau président de la République, aux écharpes tricolores en passant par les médailles militaires, l'entreprise Drago s'occupe également de certains trophées sportifs comme le National et les Coupes de France féminine et masculine. "C’est un savoir-faire très particulier", souligne Catherine Rigal, responsable marketing de cette société de 70 employés. Pour ce qui est de la Coupe Charles-Simon, conçue par la maison Chobillon en 1917, Drago est chargé de l'entretien. "Et cette année, elle n'a pas été trop abîmée", constate avec le sourire Mickaël Legarat, opérateur production dans l'entreprise depuis 30 ans. Les parties fragiles comme l'angelot ou les hanses sont restées intactes.

Trois Coupes de France à entretenir

Seul homme habilité à manipuler le trophée à Drago, Mickael a choyé le joyau en démontant les sept pièces qui le compose afin de lever toutes les traces de vécu de l'année écoulée. "C'est surtout des traces de doigts, de champagne et de vécu festif", décrit-il. Muni de gants en soie, "Monsieur Coupe de France" passe donc le trophée dans un tour à polir manuel pour "qu’il soit impeccable lors de son passage à la télé et aussi pour les vainqueurs", complète cette cadre de la PME francilienne. L'opérateur de production précise, comme une évidence : "il faut être vraiment très soigneux et avoir du goût pour ce magnifique trophée". En réalité, il en existe trois : le trophée original, soigneusement conservé dans le bureau du président nazairien de la FFF, celui qui se balade au gré des événements organisés toute l'année par la fédération et la fameuse Coupe que les clubs vainqueurs - dont le nom a cessé d'être gravé en 1967, faute de place - se transmettent.

Fin prête, la Coupe s'apprête désormais à passer du calme des ateliers Drago à l'euphorie qui s'emparera des vainqueurs, ce samedi. Un moment toujours un peu stressant pour Stéphanie Pasteau qui croise à chaque fois les doigts pour qu'il n'y ait pas de casse. "On a toujours peur que le petit couvercle tombe ou soit mal fixé parce qu’il l'est un peu comme une théière, détaille-t-elle. Sur un des repartages de la FFF, vous voyez notamment que la Coupe n’avait plus son angelot. Ils avaient dû le retrouver sur la pelouse." C'était en 2000, lorsque les Canaris étaient parvenus à conserver le trophée en s'imposant face aux amateurs de Calais. Une soirée mémorable pour le peuple jaune et vert qui avait causé quelques maux de tête à l'orfèvre.