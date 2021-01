La fédération française de football a annoncé la reprise des activités pour les clubs amateurs encore en lice en Coupe de France. Les matchs du 6e tour se joueront les 30 et 31 janvier. Pas évident à préparer selon Laurent Koessler, président de Blainville-Damelevières.

Coupe de France : "on attend un soutien de la FFF", espère le président de Blainville-Damelevières

L'heure de la reprise pour les clubs amateurs de football encore engagés en Coupe de France. La fédération française de football a annoncé ce mardi 19 janvier la reprise de la compétition les 30 et 31 janvier prochains, avec les matchs du 6e tour. Cela concerne sept clubs de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

Délai réduit et protocole médical difficile à respecter

Les matchs devront se jouer dans l'après-midi pour se terminer avant le couvre-feu de 18 heures, à huis-clos et avec un protocole sanitaire équivalent à celui des professionnels (tests PCR deux ou trois jours avant la rencontre et tests antigéniques le jour de la rencontre). Une situation compliquée à gérer pour les clubs comme l'explique Laurent Koessler, président de Blainville-Damelevières (R2) opposé à Amnéville :

"C'est une bonne nouvelle mais dans un second temps, le délai de dix jours est très compliqué sur le plan sportif, pour remettre les joueurs dans un état de forme suffisant. Et puis sur l'organisation, on nous donne l'autorisation de jouer mais avec des contraintes médicales très lourdes."

Et Laurent Koessler de rappeler que si les joueurs professionnels ont du temps pour un staff médical qui leur est réservé, ce n'est pas le cas des amateurs qui sont indisponibles en journée et qui ne disposent pas d'un staff attitré. Le président Blainville-Damelevières espère donc "un soutien de la FFF" pour parvenir à organiser un match important pour le club puisque ce 6e tour sera une première depuis plus de 20 ans.