Coupe de France : au club de Mulsanne-Téloché, "on est tous derrière Denis Bouanga et les Verts"

Il va connaître sa première finale de la Coupe de France au Stade de France ce soir : Denis Bouanga, passé par le Mans FC et le club de Mulsanne-Téloché, va disputer ce soir le match contre le PSG, sous les couleurs de l'AS Saint-Etienne. Un parcours qui emplit de fierté son ancien entraîneur de Mulsanne, Grégory Bernard.

Denis Bouanga est passé par Mulsanne pour la saison 2013-2014. A l'époque, Grégory Bernard ne s'est pas douté du parcours exceptionnel qui attendait le joueur : "On voyait qu'il avait des qualités. Il a mûri chez nous, il a pris confiance et conscience de ses qualités. Mais de là à devenir professionnel et l'un des meilleurs joueurs de Saint-Etienne, non ! Le fossé pour moi était trop grand ... il nous a fait mentir."

L'ancien entraîneur dit aujourd'hui sa fierté : "C'est génial, et c'est une belle fierté pour tout le club et les éducateurs". Ils vont regarder le match ce soir dans un bar du Mans : "On va suivre attentivement Denis ... en plus il va jouer en vert, comme à Mulsanne, donc bien sûr qu'on est tous derrière Denis Bouanga et les Verts !" Il pronostique un "match compliqué pour les Verts ... mais on a toujours le droit de rêver !" Rendez-vous ce soir à 21h pour la finale entre le PSG et l'AS-Saint-Etienne.