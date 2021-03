Coupe de France : au FC Metz, Marc-Aurèle Caillard devient gardien du temple pour un mois au moins

Le gardien de but remplaçant du FC Metz, Marc-Aurèle Caillard, va disputer les cinq prochaines rencontres des Grenats. Il commence, à Valenciennes, par un match de coupe, épreuve grâce à laquelle il a le plus brillé dans sa carrière.

A Valenciennes, Marc-Aurèle Caillard gardera les buts du FC Metz. C'était prévu, même avant que cette sanction de cinq matchs de suspension s'abatte sur Alexandre Oukidja, exclu en fin de rencontre contre Angers.

Caillard, entré une fois en cours de match contre Lyon et titularisé à deux reprises cette saison, à Lyon et Amiens, retrouve le terrain par une rencontre de coupe. Un match à élimination direct, format grâce auquel il s'est le plus mis en lumière.

50 % de réussite en 2018/2019

En 2019, il avait grandement contribué à conduire un En Avant Guingamp moribond jusqu'en finale de coupe de la Ligue, en sortant huit tirs aux buts en trois rencontres. Cette saison-là, il avait arrêté la moitié des penaltys auxquels il avait été confronté. Suffisant pour le cataloguer spécialiste de l'exercice... ce qui pourrait être bien utile, à Valenciennes.

"On se met dans une _bulle_, on ne pense qu'à nous, au duel psychologique avec l'adversaire. On essaie de sentir où le tireur peut la mettre et on y va à fond. Quand j'étais jeune, j'appréciais beaucoup ces séances. Je les jouais, je les tirais et souvent je les gagnais" disait-il après la victoire en demi-finale de coupe de la Ligue 2019, face à Monaco, son club formateur.

Il assurait ne pas avoir de secret particulier, sinon de bien se renseigner sur les habitudes du tireur.

Dans les buts pour tout un mois

Cette réussite avait permis à Marc-Aurèle Caillard de déloger le titulaire de l'époque dans les buts. A Metz, le rapport avec Alexandre Oukidja est tout autre, mais Caillard va retrouver ce costume de gardien du temple durant, au moins, un mois.

Frédéric Antonetti a pris acte de la décision de la commission de discipline et a annoncé que le club ne ferait pas appel. Caillard va donc jouer jusqu'au 7 avril (en cas de qualifierait à Valenciennes) ou jusqu'au 11 (en cas d'élimination).

Valenciennes FC - FC Metz, en direct sur France Bleu Lorraine dès 16 h 15 ce samedi. Coup d'envoi à 16 h 30.