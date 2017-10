Coupe de France : Aubenas se qualifie pour le 7e tour

Soirée historique pour Aubenas qui s'est qualifié samedi pour le 7e tour de la Coupe de France de football en battant le club de Chavanay 2-1. Les Ardéchois n'avaient pas atteint ce stade de la compétition depuis quinze ans.

Après la rencontre, Jean Arcis, l'entraîneur de Sud Ardeche, savoure. "C'est exceptionnel pour le club de se qualifier pour le 7e tour. Pour les bénévoles mais aussi pour les joueurs. On a beaucoup de jeunes, qui font leurs études à Valence ou à Privas, qui font l'effort de faire les déplacements en semaine, le soir, pour venir aux entraînements. Je suis surtout très content pour eux."

Chavanay ouvre le score, Sud Ardèche réagit

Quelques minutes plus tôt, l'arbitre de la rencontre venait de siffler la fin du match et d'envoyer Aubenas au 7e tour de la Coupe de France. Les Ardéchois ont réussi à se défaire d'une valeureuse équipe de Chavanay, qui évolue dans la même poule de régionale 2, et qui s'était imposée il y a tout juste une semaine en championnat 2-1 contre Sud Ardeche. "Cette défaite nous avait mis une claque. On en a parlé toute la semaine avec les joueurs. Le match le plus important c'était celui-là, même si je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de folie en attaque," analyse Jean Arcis.

"On espère tomber sur un club de Ligue 2"

C'est Chavanay qui a ouvert le score en première période. Heureusement Sud Ardèche égalisait juste avant la mi-temps et a profité de la sortie du gardien adverse sur blessure à la pause pour marquer le but de la victoire en deuxième période. "Je pense que c'est un des tournants du match la sortie de leur gardien. Il est vraiment très fort. Tant mieux pour nous," se félicite l'entraîneur ardéchois. Son club accède au 7e tour de la Coupe de France pour la première fois depuis 15 ans. "A l'époque le club avait affronté le Nîmes Olympique, c'est un super souvenir. On espère tomber contre un club pro, pourquoi pas un club de Ligue 2." Voilà pour le souhait du coach. Le tirage au sort se déroulera jeudi prochain à Paris.