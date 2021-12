Coupe de France : avant Bergerac-Metz, Patrick, speaker bergeracois mais Messin de cœur

Ce sera une grande fête dimanche, au stade Gaston-Simounet de Bergerac, où plus de 3 000 personnes sont attendues pour le 32e de finale de Coupe de France entre le Bergerac Périgord FC et le FC Metz. Pour les faire chanter, au micro, le speaker Patrick de Lorraine passera un moment particulier.

"Ca va être un des plus beaux jours de ma vie". Ce dimanche 19 décembre, il y aura de l'émotion, au centre du stade Gaston-Simounet pour Patrick, qui animera le 32e de finale de Coupe de France entre le Bergerac Périgord FC et le FC Metz. Parce que le speaker, qui participe à tous les matchs à domicile du BPFC depuis quatre ans, est Messin. En même temps, c'est difficile de le cacher avec son nom d'artiste, Patrick de Lorraine.

Tombé dans la marmite du stade Saint-Symphorien de Metz lorsqu'il était tout petit, Patrick a "toujours été pour le FC Metz". Lui se rappelle avoir vécu comme un fou devant sa télévision ce soir d'octobre 1984 lorsque Metz allait se qualifier en allant écraser (1-4) le FC Barcelone au Camp Nou "avec un triplé de Tony Kurbos", pour éliminer le Barça de la Coupe des coupes. Alors, ce Messin de naissance est attaché à ce maillot "frappé de la croix de Lorraine. Ca symbolise la fierté, l'honneur, la persévérance, toutes ces valeurs là que j'ai attribue au Football Club de Metz". Au point d'avoir le FC Metz dans la peau, littéralement. Patrick n'hésite pas à montrer ses tatouages. Le blason du club sur le cœur, un "la Lorraine est grenat" sur le ventre et un "fier d'être Messin" dans le haut du dos.

Et pourtant, dimanche, ce fou du FC Metz défendra le maillot du Bergerac Périgord FC. "J'ai choisi mon camp. Ce sera Bergerac. Et pas Metz", dit-il, déterminé. La faute (ou grâce) aux hasards de la vie, qui l'ont conduit à s'installer en Périgord il y a 20 ans, parce qu'il a rencontré une Périgourdine, et qu'ils habitent maintenant à Rouffignac-de-Sigoulès. Là, Patrick continue son métier d'animateur, mettant l'ambiance dans les rayons des supermarchés, où un dirigeant bergeracois le repère et lui propose de venir animer, un week-end sur deux, le stade de Campréal.

Quatre ans que cela dure. Et le Messin est devenu un vrai supporter de Bergerac. "Je suis Bergeracois et je le reste", dit-il. "Pour moi, Bergerac, c'est une famille. C'est le président, c'est Paul [Fauvel, le directeur général], c'est le staff, les entraîneurs, les joueurs. Il y a une communion, c'est exceptionnel".

Alors, lorsque le tirage au sort de ce 32e de finale de Coupe de France a fait s'opposer ses deux clubs de cœur, Patrick n'y a "pas cru. J'ai eu une cinquantaine de coups de téléphone. Je n'aurais jamais pensé que ça aurait pu arriver dans ma vie. Ca fait une dizaine de jours que j'ai une pression... J'ai le cœur qui bat". Et à présent, celui qui dit "on" lorsqu'il parle de Bergerac souhaite, probablement pour la dernière fois de sa vie, une défaite des Messins dimanche. Et s'engage à crier plus fort sur les buts périgourdins que ceux des Grenats.