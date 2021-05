Coupe de France : Avant GFA - Monaco, Rumilly et Vallières vibrent pour ses Bleus

J-1 avant la demi-finale historique du GFA Rumilly Vallières en Coupe de France. Ce jeudi (21h15), le club amateur de Haute-Savoie va défier les pros de l’AS Monaco. Et même privé de stade en raison de la crise sanitaire, l’épopée des Bleus passionne et rend fier les habitants de ces deux communes.

Ils sont partout, incontournables. Les joueurs du GFA s’affichent en grand format dans les rues de Rumilly et de Vallières. "Ma mère m’a dit qu’elle avait vu ma tête au milieu d’un rond-point", avance hilare Ashley Moke. L’attaquant des Bleus, comme l’ensemble de ses coéquipiers, ont investi les deux centres-villes. Leurs portraits sont accrochés aux lampadaires ou dans les vitrines des commerçants. "J’ai mis les photos des gars", s’enflamme Marie Antoinette. La fleuriste supportrice de Rumilly ravie que, dans les discussions avec ses clients, le virus du ballon rond ait remplacé celui de la Covid.

Les joueurs du GFA s'affichent partout à Rumilly. © Radio France - Richard Vivion

Tous en bleu

"Rumilly était connu pour Téfal et le rugby, maintenant il y a aussi le foot", s’extasie Jean-Marc. La mairie a demandé aux habitants de mettre du "bleu" aux fenêtres et aux balcons. Écharpe, maillot, drap… peu importe. Même les moins accros s’y mettent. "Moi, généralement, je ne suis pas le foot, explique Soryane. Mais là, je m’y intéresse." L’épopée du GFA fédère. "Cela nous donne envie de tout arracher", reconnait Ashley Moke.

L’engouement des supporters et des supportrices me rend fier." - Ashley Moke, attaquant du GFA

Ashley Moke, attaquant du GFA. © Radio France - Richard Vivion

Ce jeudi, la demi-finale entre le GFA Rumilly Vallières et l'AS Monaco est à suivre en direct sur France Bleu Pays de Savoie. Rendez-vous dès 20h45 pour l'avant match.

Les pompiers aussi avec le GFA. © Radio France - Richard Vivion

École de foot

"Contre Monaco, ils vont gagner… c’est certain", affirme un gamin de l’école de foot du club (elle accueille plus de 200 enfants). Ce lundi, malgré la pluie, ils étaient une trentaine de U11 de Rumilly Vallière sur la pelouse, pour s’entraîner. "Un petit club de Nationale 2 qui va en demi-finale de Coupe de France cela me rend heureux, lâche Noa, 11 ans. Ils me font rêver."

Avec la Covid, les jeunes ont eu une saison difficile sans plateaux ni tournois alors cette Coupe de France est une échappatoire." - Damien, responsable de l’école de foot du GFA

Entraînement des U11 de l'école de foot du GFA Rumilly Vallières. © Radio France - Richard Vivion

Ce jeudi, le club invite les supporters a formé une haie d’honneur quai des Arts à Rumilly (18h30) afin d’encourager les joueurs du GFA lors du départ du car pour le Parc des sports d’Annecy

"Raid Blue", le club des supporters

Au club house du GFA, une poignée de fidèles est en plein travail. Privé de stage, les membres de "Raid Blue" confectionnent les banderoles qui, jeudi soir, orneront les tribunes du Parc des sports d’Annecy. Sur l’une d’entre-elles on peut lire : "Vive le foot populaire". "On essaie de faire de notre mieux, raconte Pat. On est allés à quelques entraînements pour motiver les joueurs. Jeudi, nous ne serons pas au stade mais on enverra des ondes positives."

Les membres des Raid Blue préparent les banderoles. © Radio France - Richard Vivion

"Les p'tits oiseaux", le chant de la victoire du GFA

Michel Tranchant, l'intendant du GFA, est à l'origine de la petite chanson reprise en chœur par les joueurs et le staff après chaque victoire. Elle est à découvrir ci-dessous.

