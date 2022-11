Coupe de France : avant les vacances, le FC Metz se déplace, ce samedi, à Épinal

Une dernière petite coupe avant la trêve internationale ! Ce samedi, le FC Metz (L2) va se rendre au stade de la Colombière, à Épinal, pour rencontrer le SAS (N2). En jeu : un ticket pour les 32e de finale de la Coupe de France.

Après cette rencontre, les professionnels messins seront en vacances, Coupe du Monde oblige. Ils reprendront le chemin de l'entraînement, le samedi 3 décembre. Ils partiront notamment en stage à Bénidorm, en Espagne.

Le FC Metz va mieux, mais attention à la rechute !

Toutes compétitions confondues, les Grenats sont invaincus depuis trois matchs. Ils ont éliminé l'US Raon, en Coupe de France (1-2) et ils ont battu en championnat, l'ASSE (3-2) et le Paris FC (1-4).

Durant cette séquence, le staff messin semble avoir trouvé son onze idéal : Ibrahima Niane et Lamine Gueye ont été remisés sur le banc et Georges Mikautadze a été replacé dans l'axe de l'attaque messine, et Anthony Musaba et Cheick Tidiane Sabaly ont peut-être gagné leurs places de titulaires.

Ce jeudi, Coach Bölöni et Anthony Musaba ont participé au traditionnel point presse d'avant-match.

L'entraîneur du FC Metz a notamment fait le point sur l'infirmerie messine : Habib Maïga, qui souffre des adducteurs depuis plusieurs semaines, va être laissé au repos. L'Ivoirien ne fera pas le déplacement à la Colombière.

Amadou Dia N'Diaye, même s'il a repris l'entraînement, est encore trop juste pour jouer.

Victime d'un torticolis, lors d'un match amical joué cette semaine contre un club luxembourgeois à Frescaty, Ibrahima Niane est incertain pour cette rencontre de Coupe de France.

Après son match amical disputé avec le Mali contre l'Algérie, Kiki Kouyaté doit faire son retour, ce jeudi à Metz.

Ablie Jallow, a rejoint aussi sa sélection gambienne, contre d'ailleurs l'avis du FC Metz. Mais le match amical programmé contre la RD du Congo a été annulé. Les dirigeants messins ne savent pas encore s'il sera de retour à temps.

Le SAS, le meilleur club des Vosges

Crée en 1941, le Stade Athlétique Spinalien, a évolué 10 saisons en D2 et 26 saisons en D3 ou en National. Désormais, les " Boutons d'or ", c'est le surnom donné aux footballeurs spinaliens officient en National 2, l'équivalent de la quatrième division.

En championnat, cette saison, les hommes de Fabien Tissot, le coach local, affichent un bilan équilibré, avec 3 victoires, 3 nuls et 3 défaites.

En Coupe de France, le SAS a sorti Heillecourt, Saint Méziery, Molsheim et Haussonville que les Spinaliens ont d'ailleurs battu 17 à 0 !

Le FC Metz et le SAS se sont déjà affrontés à trois reprises : en National, lors de la saison 2012-2013 et en Coupe de France en janvier 2015 . Les Grenats se sont imposés à deux reprises et Épinal, une fois.

SAS - FC Metz, 8e tour de la Coupe de France, coup d'envoi à 17 heures, ce samedi 19 novembre, avec les commentaires depuis le stade de la Colombière de Thomas Jeangeorge et en studio, de Thomas Lavaud. Vos appels au 03 87 52 13 13