Coupe de France : "Avec le nouveau format, les professionnels sont perdants" selon Claude Puel

La Fédération française de football a modifié ce jeudi le format de la Coupe de France 2020 - 2021. Pour la maintenir malgré la pandémie de Covid-19, la FFF introduit des tournois séparés pour les équipes amateurs et professionnelles avant les 16es de finale.

Dix-sept formations issues du monde amateur seront qualifiées après plusieurs tours à élimination directe. Elles retrouveront les quinze clubs professionnels qui seront sortis vainqueurs des 32e de finale, lesquels réuniront côté pro les vingt clubs de Ligue 1 et dix clubs de Ligue 2 qualifiés précédemment.

Ce n'est plus le même équilibre donc les professionnels sont perdants

"Cela laisse plus de possibilités pour les amateurs explique le manager général de l'AS Saint-Étienne Claude Puel. Il y a un tour (deux en réalité) où les professionnels vont rester entre eux et s'éliminer et cela va permettre d'avoir plus d'amateurs. Ce n'est plus le même équilibre donc les professionnels sont perdants".