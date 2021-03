Coupe de France : Puni par Metz, Valenciennes passe au confessionnal de la Ligue 1

"On aurait pu vivre un autre scénario", pestait Olivier Guégan, quelques instants après la lourde défaite de son équipe face au FC Metz (0-4), l'actuel 6e de Ligue 1. L'entraîneur de Valenciennes faisait référence à ce penalty manqué par Baptiste Guillaume, en tout début de match (3e). D'autant que Centonze, lui, ne manquait pas l'occasion de mettre ses partenaires sur de bons rails, moins de sept minutes plus tard, en transformant le deuxième penalty sifflé par Stéphanie Frappart en moins de dix minutes (0-1, 7e).

D'ailleurs, cette première période se résumait à une histoire de penaltys. A la demi-heure de jeu, l'arbitre sifflait un troisième penalty pour une faute peu évidente de Vandenabeele sur Ambrose. "En début de saison, les arbitres étaient venus nous expliquer que lorsque le ballon changeait de trajectoire, il n'y avait pas de penalty", pestait Olivier Guégan. "Et là, il y a effectivement un contact, mais le ballon change bel et bien de trajectoire? Ca veut dire que mon joueur l'a touché".

"Tout cela pour une erreur d'arbitrage"

Problème, le coach du VAFC faisait vertement savoir son opinion à madame Fappart. Résultat, il regagnait prématurément les vestiaires, ou plutôt la tribune (0-2, 34e). "C'est ennuyeux, car j'ai encore dix matches à coacher mon équipe", s'agaçait-il. "Et tout cela pour une erreur d'arbitrage !" Mais cela aurait-il changé quelques chose sur l'issue de cette rencontre ? "A part en début de match, nous n'avons jamais été en danger", soulignait Frédéric Antonetti, le coach messin. Et pour ne rien arranger, le coach valenciennois perdait Baptiste Guillaume sur blessure, dans la foulée. "Ce n'est pas grave", expliquait-il après la rencontre. "Il a juste ressenti une pointe. Mais je n'ai pas voulu prendre de risque. On va avoir besoin de lui dans les prochains matches qui arrivent vite".

En seconde période, les Valenciennois tentaient bien de réduite le score. Mais ils ne se retrouvaient quasiment jamais en situation de frapper au but. Et comme ils se déséquilibraient beaucoup, ils essuyaient les contres assassins des Messins, très habiles dans cet art. Vagner ponctuait, à l'heure de jeu, le réalisme de la formation de Ligue 1 (0-3, 61). Le dernier but de Sarr ne faisait que rendre l'addition bien salée par le VAFC (0-4, 89e). "Je ne suis pas d'accord avec le score", concluait Olivier Guégan. "Mais bon, nous reviendrons mardi frais et dans de bonnes dispositions pour aborder les dix derniers matches de championnat qui s'annoncent passionnants !"