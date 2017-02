[Coupe de France] Avranches – Strasbourg : le bonheur dans la coupe ?

En perdition en championnat de National, l'US Avranches a l'occasion ce soir face au Racing Club de Strasbourg (Ligue 2) de rentrer dans l'histoire du foot manchois en atteignant les quarts de finale de la coupe de France. Une rencontre à vivre dès 18h00 sur France Bleu.

Le chiffre : 6

L'US Avranches dispute pour la première fois de son histoire un 8e de finale de coupe de France. L'équipe manchoise a laissé pas mal de forces dans ce beau parcours : elle reste sur 6 défaites consécutives en championnat de National. Avranches est aujourd'hui 16e au classement, dans la zone de relégation.

« La coupe peut nous servir à rebondir »

Damien Ott, l’entraîneur avranchinais demande à ses joueurs d'oublier la galère du championnat pour se concentrer sur ce match de coupe historique face à Strasbourg.

Un match particulier pour deux avranchinais

Lors du tirage au sort des 8emes de finale de la coupe de France, deux avranchinais avaient le sourire. Le défenseur Jonathan Clauss a été formé au Racing Club de Strasbourg, mais il n'y a pas signé pro.

« J 'ai été déçu de ne pas avoir été conservé, mais j'en garde un excellent souvenir. Certains me parlent de revanche. Ce n'est pas vraiment une revanche, mais ça peut être sympa de les sortir » (Jonathan Clauss)

Autre alsacien de l'effectif avranchinais... Damien Ott. L'ancien coach de Mulhouse et de Colmar a passé sa jeunesse dans les tribunes du stade de la Meinau, l'antre du Racing.

Strasbourg, un club en reconquête

Si l'US Avranches a déjà éliminé une équipe de deuxième division (Laval en 32e de finale), l'adversaire du soir est d'un autre calibre. Strasbourg est 4e de Ligue 2 et plus que jamais en course pour la montée. Ce club mythique du foot français a connu ses heures de gloire dans les années 70 et 80 avec notamment un titre de champion de France en 1979, avant de connaître une descente aux enfers au début des années 2000. Depuis, le Racing remonte la pente. Avranches et Strasbourg se sont d'ailleurs croisés ces deux dernières saisons en National. Et pour ceux qui espèrent que les alsaciens auront la tête au championnat plutôt qu'à la coupe, voici la réponse de l'entraîneur Strasbourgeois Thierry Laurey :

Avranches / Strasbourg, coup d'envoi à 18h30. A vivre dès 18h00 sur France Bleu