Coupe de France : Basse-Goulaine se permet de rêver après le tirage du 7ème tour

"Des équipes ont réussi des exploits, on se dit pourquoi pas nous maintenant", lance Axel. Ce jeune joueur du club de Basse-Goulaine a regardé le tirage au sort du 7ème tour de la Coupe de France, ce mercredi. Comme de nombreuses autres personnes il aurait aimé tomber sur un club de Ligue 2, mais face à Bellevue qui est dans le même championnat que son club, il espère aller plus loin dans l'aventure.

Ne pas s'emballer trop vite

Il baigne dans le monde du ballon rond depuis qu'il a 8 ans, alors voir son club s'afficher sur le tableau du tirage au sort laisse une sensation étrange. "On ne se rend pas trop compte au début, détaille-t-il. C'est la Coupe, ça se joue sur un match donc tout est possible". Vêtu d'une veste noire, brodée avec le logo de l'AC Basse-Goulaine, le jeune veut rêver mais sait que ce match n'est pas facile. "On va rester concentré sur le championnat pour l'instant", tempère ce dernier.

L'ancien footballeur professionnel, désormais entraîneur de l'AC Basse-Goulaine, Olivier Quint. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Pourtant, en championnat, les joueurs de l'AC Basse-Goulaine ont défait JSC Bellevue, derby remporté 1 à 0 en septembre dernier. Les messages n'ont pas arrêté de fuser sur la discussion de groupe de l'équipe, mais le premier à avoir dégainé après le tirage c'est l'entraîneur. "Je leur ai dit de rester concentrer sur le prochain match, il ne faut pas s'imaginer trop de choses pour le moment", glisse Olivier Quint. L'ancien footballeur professionnel nantais garde la tête froide.

La déception de jouer à l'extérieur

Il se dit également déçu de ne pas recevoir le match de Coupe de France. "Pour les gens du club, les bénévoles les licenciés ça aurait été une belle fête__, mais le tirage en a décidé autrement donc on va faire avec", regrette ce dernier. Surtout qu'il y aura probablement beaucoup de public le 30 octobre prochain dans les gradins. "Je sais que les supporters seront là pour nous soutenir", se rassure Olivier Quint.

"Il y a de la fierté, maintenant on a l'occasion d'aller plus loin. Même si ça sera compliqué de se qualifier là-bas, on a une chance de marquer un peu plus l'histoire du club", abonde l'entraîneur. Ils sont nombreux à être impressionné de cette évolution. Sous sa casquette, le regard malicieux avec un sourire en coin, Philippe a passé plus de 30 ans dans le club : "Avant on jouait contre les équipes B des clubs du coin, mais aujourd'hui on est au septième tour de la Coupe de France, c'est beau !"