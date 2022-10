Coupe de France : "Un joli clin d'œil du destin", l'Aviron Bayonnais reçoit Bergerac et sa colonie d'anciens

Un sixième tour aux allures de retrouvailles. Pour essayer de rester en lice en Coupe de France ce samedi 14 octobre, l'Aviron Bayonnais va croiser la route de Bergerac, pensionnaire de la division supérieure de National 2, où évoluent... quatre anciens Bayonnais. Autrefois partenaires, notamment lors de l'épopée 2029-2020 jusqu'en seizième de finale, ils vont s'affronter pour rester un tour de plus dans la compétition. "On a gardé le groupe Whatsapp de l'époque, mais pour l'instant, on ne s'est pas encore chambré" rigole Paul Baudin, défenseur et capitaine de l'Aviron Bayonnais Football. "Quand l'affiche a été annoncée, ce sont les Bayonnais, en m'envoyant des messages" sourit à son tour Erwan Lannuzel, ancien entraîneur de Bayonne, et désormais technicien Bergeracois.

Home sweet home

"Nous serons à domicile donc c'est plus pour eux peut-être que ça va faire bizarre de revenir à Didier Deschamps s'amuse Paul Baudin. Mais on les avait déjà affrontés en match amical, ce sera en fait leur deuxième retour à Bayonne." Si l'ambiance de Jean Dauger, pour les voisins rugbymen , probablement décisive pour remporter la victoire , Erwan Lannuzel s'attend aussi à avoir du monde autour du stade Didier Deschamps : "il y aura forcément un peu d'engouement autour du match. Je crois que l'Aviron Bayonnais rugby se déplace. Donc, je pense qu'il y aura un petit peu des deux, des supporters et forcément des curieux au stade. Et nous, on va être obligé de vivre avec ça."

Le vainqueur accèdera au septième tour, celui où les équipes professionnelles entrent en compétition. Face au tombeur des Genêts d'Anglet au tour précédent, et quart de finaliste l'an passé, Bayonne "n'a rien à perdre et veut tout donner sur le terrain." De son côté, Bergerac prépare la rencontre "avec beaucoup d'humilité et d'ambition" et s'attend à "un match compliqué." Avant de se retrouver entre anciens après le coup de sifflet final.