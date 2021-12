Coupe de France : beaucoup de regrets pour Sarre-Union, éliminé en 32èmes de finale par Versailles (0-1)

Des joueurs qui se prennent la tête à deux mains, certains qui versent quelques petites larmes, d'autres qui restent affalés sur la pelouse, les amateurs de l'US Sarre-Union (N3) sont passés près d'un bel exploit face au FC Versailles (N2), ce samedi en 32èmes de finale de la Coupe de France (0-1).

Il leur a simplement manqué un soupçon de réussite, dont ont bénéficié les Franciliens sur le seul but du match, inscrit par Djoco à la 27ème minute. Pourtant, les joueurs de Sébastien Meyer ont aussi eu des occasions en première mi-temps (à deux reprises par Jérémie Branca), puis en fin de match où ils ont assiégé la surface de réparation des Versaillais.

Sarre-Union manque le pénalty de l'égalisation

Mais Lilian Fournier a tiré sur la transversale (80ème) et Amine Groune a manqué un penalty (88ème), en expédiant sa frappe sur le poteau.

Sarre-Union ne disputera donc pas un 16ème de finale de Coupe de France pour la deuxième fois de l'histoire.

"Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, déplore l'entraîneur au FC On maîtrise le leader de N2, qui a des prétentions professionnelles. On se crée les plus grosses occasions, on obtient un pénalty qu'on ne marque pas. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on méritait plus qu'eux de passer. C'est dur. Quand les joueurs font le maximum et qu'ils ne sont pas récompensés, c'est cruel de sortir comme ça".

Le Racing, dernier qualifié alsacien

Le Racing Club de Strasbourg est désormais le dernier rescapé alsacien, après son succès jeudi à Valenciennes. Il connaîtra son adversaire des 16èmes de finale de la Coupe de France ce dimanche soir.