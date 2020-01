Coupe de France : Belfort rêve d'un nouvel exploit contre Montpellier

Belfort, France

Le stade Serzian s'apprête encore à vibrer ce mardi soir. Après avoir notamment sorti le Gazelec Ajaccio et Nancy (deux équipes de divisions supérieures), l'ASM Belfort s'attaque cette fois à un gros morceau : Montpellier, actuel 4e de Ligue Un. Belfort est en Nationale 2. Il y aura donc donc trois divisions d'écart en faveur des héraultais.

Le douzième homme est toujours en tribune

Comme face à Nancy, les supporteurs vont pousser l'équipe belfortaine vers l'exploit. Ils étaient environ 3 000 au tour précédent face aux lorrains. Cette fois, c'est près de 4 500 spectateurs qui sont attendus pour ce nouveau défi. L'ASMB devra emballer le match dés l'entame pour que le public joue pleinement son rôle de douzième homme. " A Belfort habituellement, on est à l'opéra en première mi-temps. Il n'y a pas de bruit mais contre Nancy, on a su emballer le match d'entrée avec un premier but et ça a permis de libérer tout le monde, y compris le public. C'est comme ça. On n'est pas au Vélodrome où on met la pression avec 60 000 personnes. Ce que je veux, c'est qu'on ne fasse pas d'erreur", indique l'entraîneur belfortain Anthony Hacquard.

On va essayer de se sublimer - Thomas Régnier, capitaine de l'ASMB

Belfort n'est pas le favori et n'a donc rien à perdre face à cet adversaire de gros calibre. Après avoir fait tomber le Gazélec Ajaccio et Nancy (deux équipes de divisions supérieures), l'attaquant Thomas Régnier croit dur comme fer à un nouvel exploit. " On aimerait bien passer encore un tour. On va essayer de se sublimer. Ce sera autre chose que contre Nancy. Les occasions que Nancy a eu, Montpellier ne les ratera pas", explique le capitaine de l'ASMB qui avait fêté le deuxième but face à Nancy en courant de joie sur la piste d'athlétisme.

Montpellier sur une belle dynamique

Montpellier est sur ses gardes avant de défier le "petit" de Nationale 2. " On s'attend à un match difficile comme chaque match de coupe de France. C'est une équipe qui aimer jouer mais on est avertis. On sait que ces équipes veulent d'entrée mettre la pression pour marquer d'entrée et rester derrière. On va tout faire pour aller gagner là- bas car on a envie d'aller le plus loin possible", explique l'attaquant montpelliérain Souleymane Camara. Pas question de prendre Belfort de haut car ce match ressemble à un piège. " Il y a une piste d'athlétisme, il y aura du monde, il va faire froid. On est donc prévenu : ce sera un match compliqué. A nous d'être sérieux. On veut aller en quart de finale", indique l'entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian. Dans son histoire, Montpellier a remporté une fois la coupe de France en 1990. Les Belfortains, eux, devront tout donner pour tenter de faire chuter un adversaire qui ne perd plus depuis mi décembre et qui vient d'empiler cinq victoires consécutives.

Encore 450 billets en vente

Il reste encore 450 billets à vendre autour du stade au tarif unique de 12 euros. La location reprend ce mardi uniquement au stade Serzian à partir de 10h et jusqu'au coup d'envoi. Les portes du stade ouvriront à 16h50.

Attention la circulation et le stationnement seront interdits dans les rues proches du stade à partir de 14h jusqu'à 23h.

ASM Belfort-Montpellier, match à vivre à partir de 18h sur France Bleu Belfort Montbéliard. Coup d'envoi 18h30.