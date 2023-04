Coupe de France - Benoît Millot : "Notre plus grande victoire serait qu'on ne parle pas d'arbitrage"

Il s'apprête à succéder à Stéphanie Frappart , ce samedi soir, au sifflet de la finale de la Coupe de France, entre le FC Nantes et Toulouse. À 41 ans, Benoît Millot va disputer sa deuxième finale dans la peau d'arbitre principal, après 2019 et la finale de la Coupe de la Ligue entre Strasbourg et Guingamp . "C'est toujours une fierté, confie le Francilien. Mais ça demande aussi une grande responsabilité." Nommé sur proposition de la direction de l'arbitrage, et avec le double aval de la commission fédérale des arbitres, l'organe politique de l'arbitrage, et du Comex de la FFF, Benoît Millot raconte à France Bleu Loire Océan sa préparation pour ce rendez-vous si singulier. Et sa finale idéale. Interview.

"Une ligne majeure dans une carrière d'arbitre de haut niveau"

Comment avez-vous appris votre nomination au sifflet ?

Je l'ai appris par un coup de téléphone du président de la commission fédérale des arbitres, Éric Borghini, il y a une quinzaine de jours. Il a appelé les six arbitres retenus, quatre de terrain et deux à la vidéo, après avoir eu l'aval du Comex. Pour moi, ça a été une grande joie parce que la Coupe de France et encore plus la finale, c'est quelque chose d'à part. Je le vois aussi comme une marque de confiance, d'avoir l'honneur d'être sur le terrain et en même temps d'avoir une grande responsabilité qui est celle de faire la meilleure prestation possible et de, quelque part au travers de cette rencontre, représenter nos milliers de collègues arbitres impliqués sur cette Coupe de France depuis son démarrage, il y a plus d'un an.

Prenez-vous cette décision comme une récompense de votre saison ?

Si c'en est une, elle est collective, car je ne serai pas du tout seul sur la pelouse du Stade de France. Je pense qu'elle vient saluer notre saison qui n'est pas encore terminée mais qui s'est bien déroulée jusqu'à présent. Cela veut dire que l'on a été relativement performant sur la grande majorité des matches où on a été désigné. Je ne sais pas si c'est une consécration ou un aboutissement mais c'est en tout cas une ligne majeure dans une carrière d'arbitre de haut niveau. Ce genre de choses arrive une fois, parfois deux pour certains mais c'est particulièrement rare et ce qui l'est a forcément beaucoup de valeur.

Quelles différences existe-t-il entre une finale et des chocs de notre championnat comme Paris-Marseille, Lyon-Marseille ou Paris-Monaco, par exemple ?

Déjà, ça se joue au Stade de France, le stade national, devant 80.000 spectateurs avec une des deux équipes qui soulèvera une coupe à la fin du match. Il y aura une sorte d'équilibre entre les deux publics alors qu'habituellement, quand un match se joue dans un stade du championnat, le public du club qui accueille la rencontre est forcément beaucoup plus nombreux que celui venu de l'extérieur. Avant le match, il y aura l'hymne français, beaucoup d'animations. Et chose rarissime pour un arbitre, il y aura la présence de nos proches, la famille, les amis, alors qu'habituellement, ils ne nous suivent pas lorsqu'on se déplace pour aller arbitrer une rencontre. Là, on sait qu'il y aura quelques coeurs qui battent pour nous dans le stade.

Quel souvenirs gardez-vous de la finale de la Coupe de la Ligue, entre Guingamp et Strasbourg, que vous avez arbitré en 2019 ?

Quelque chose m'avait marqué, c'était la présence d'Arsène Wenger qui était venu positionner le trophée avant la rencontre. Ce n'était pas neutre pour moi de saluer cette éminence grise qui est un grand monsieur du football. J'avais aussi ressenti de la ferveur et de la passion dans le stade et je ne peux pas imaginer qu'il en soit autrement au Stade de France. Je me souviens des couleurs dans le stade [Pierre Mauroy, à Lille, ndlr]. D'une finale qui avait été ouverte comme celle-ci, entre Nantes et Toulouse, le sera certainement aussi. Je trouve qu'il est bon de rappeler que nous, arbitres, ne gagnerons pas la Coupe de France mais qu'on va par contre vivre notre passion de manière encore plus forte que d'habitude. Pour autant, il nous faudra maîtriser nos émotions. Être le plus possible dans l'ombre pour laisser la lumière aux joueurs. Nous, notre plus belle victoire serait qu'on ne parle pas d'arbitrage, ni plus ni moins.

Benoît Millot a déjà arbitré deux rencontres du FC Nantes, cette saison, dont une en Coupe de France face aux amateurs de Vire. © AFP - Lou Benoist

Le travail préparatoire d'analyse des arbitres avant la finale

Préparez-vous cette rencontre différemment d'une autre justement, de sorte à pouvoir appréhender cette finale et tout ce qui l'entoure de la meilleure des façons ?

Oui et non. A l'instar de ce que vivent les deux équipes, nous aussi avons une préparation un peu spécifique. Les six arbitres de la finale et les managers de la direction de l'arbitrage sont rassemblés depuis jeudi midi. On va avoir une préparation athlétique spécifique. On a le luxe d'être relié à des plateformes vidéos qui nous permettent de bien analyser la manière de jouer des deux équipes, les tactiques et les joueurs de sorte à avoir un maximum d'informations pour la finale. Et d'un point de vue mental, on a également la possibilité d'avoir des moments de préparation mentale, de relaxation. Tout est fait pour qu'on soit dans les meilleures dispositions, le jour de la finale.

Pouvez-vous nous expliquer le travail de l'ombre que vous réalisez avant les rencontres concernant l'analyse des deux équipes ?

On se répartit un certain nombre de matches des deux équipes à visionner, avec mes collègues, de manière à voir l'évolution des équipes depuis plusieurs semaines. A travers ces analyses, on essaie de voir comment évoluent Nantes et Toulouse, dans le jeu, sur coups de pieds arrêtés notamment, un peu comme le ferait d'ailleurs l'analyste vidéos de l'une ou l'autre des équipes. Cela nous permet d'avoir quelques éléments d'anticipation sur ce à quoi pourraient ressembler les tactiques des équipes. Mais on fait ce travail pour chaque rencontre de championnat, également.

Sentez-vous une certaine pression à l'approche de ce rendez-vous ?

Je n'emploierais pas ce terme, je dirais plutôt qu'il y a une adrénaline différente. Mais c'est ce qui donne toutes ses lettres de noblesse à la Coupe de France. On dit que c'est la compétition phare du foot français, qui mêle depuis plus d'un an les amateurs et les professionnels. Et vivre une finale est quelque chose de tellement particulier. Avec mes collègues, on a tous le grand honneur de faire cette finale et on voudrait qu'elle se déroule du mieux possible pour que tout se fasse dans un esprit de foot, où l'arbitrage ne soit pas au centre de l'attention. Notre victoire de la Coupe de France serait celle-là. On fera partie du jeu mais on ne souhaiterait pas que les décisions d'arbitrage soient au centre de l'attention, que ça ne fasse pas basculer le résultat final. C'est vraiment notre objectif ultime, ce qui ne signifie pas que nous ne prendrons pas de décisions. Des faits de jeu nous amèneront peut-être à prendre des décisions importantes sur cette finale mais il faut qu'elles soient adaptées aux situations de jeu.