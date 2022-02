Coupe de France : Bergerac a déjà vendu 1500 places pour le quart de finale contre Versailles

Evan sort de la Fnac de Bergerac, tout fier de montrer ses deux places dans une petite pochette. Il a 17 ans, il a pris le bus à huit heures de Périgueux pour être parmi les premiers à retirer ses places, achetées sur internet : "C'est un quart de finale de Coupe de France, il faut avoir sa place, il faut y aller !", sourit-il, "je pense qu'ils ont leurs chances cette année". Au guichet de la Fnac, Cholé vend ses derniers billets en tribune honneur : "On n'a déjà plus que la petite tribune", s'étonne la vendeuse.

"Un mercredi soir, à Périgueux, c'est mal foutu"

En deux jours, 1500 billets pour le quart de finale contre le FC Versailles ont été vendus, sur les presque 6400 autorisés mercredi soir dans le stade, selon le directeur du club Paul Fauvel. L'Intermarché de Creysse et le Leclerc de La Cavaille n'ont été approvisionnés qu'en début d'après-midi samedi, aux alentours de 14 heures. Mais l'engouement se fait sentir, peut-être davantage que pour le match contre Saint-Etienne, pourtant un club de Ligue 1. Et contrairement au tour précédent, les places sont en vente sur internet.

Franchement, il y a beaucoup plus de monde qu'avant qui cherche des places, parce que contre Saint-Etienne, ils n'y croyaient pas

Cette fois, c'est un club de Nationale 2 en face, mais c'est aussi la première fois que le Bergerac Périgord FC se hisse jusqu'aux quarts de finale. Au bistro face au marché, trois anciens sirotent leur café en lisant le Sud Ouest. Sur la une, un bandeau publicitaire titre : "Ramenez la coupe à Bergerac". Paul a sa place, mais pas ses copains : "Je me demande si on aura beaucoup de monde... quand on sait qu'on a 500 supporters en tout". "Il faudrait qu'on ait un stade à Bergerac", renchérit son ami, "Déjà, se déplacer à Périgueux, et en plus le match un mercredi soir, il y en a qui travaillent, c'est mal foutu je trouve".

600 places supplémentaires mises en vente

Parmi les anciens du marché, c'est vrai que peu de monde se dit prêt à faire les trois-quarts d'heure de route jusqu'à Périgueux mercredi. Ils préfèrent regarder le match à la télévision. Mais les plus jeunes sont motivés : "Franchement, il y a beaucoup plus de monde qu'avant qui cherche des places, parce que contre Saint-Etienne, ils n'y croyaient pas. Maintenant, on entrevoit les demies, il y a beaucoup de monde qui pensent qu'ils peuvent y arriver", dit le jeune papa de 34 ans qui compte amener sa fille au match.

Samedi, le directeur du club Paul Fauvel a annoncé remettre en vente 600 places supplémentaires en tribune honneur, après que les 400 premières ont été vendues. Il faudra aussi faire un peu de place pour la cinquantaine de supporters de Versailles qui ont prévu de faire le déplacement, dans un bus affrété par leur club.