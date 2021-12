Coupe de France : Bergerac affrontera Créteil en 16e de finale

Le Bergerac Périgord FC recevra l'US Créteil-Lusitanos, en 16e de finale de la Coupe de France. Quelques heures plus tôt, les Périgourdins avaient fait tmber le premier club de Ligue 1 de leur histoire, le FC Metz, au tirs au but.

Vainqueur du FC Metz, dimanche, au bout du suspense et des tirs au but, le Bergerac Périgord FC affrontera l'US Créteil-Lusitanos en 16e de finale de la Coupe de France. Le match aura lieu le dimanche 2 ou le lundi 3 janvier, dans un lieu à déterminer. Pas de nouveau club de Ligue 1 au programme des Périgourdins donc. Ils auront au moins la satisfaction de recevoir les Cristoliens, qui luttent pour leur maintien en National, la 3e division, et sont classés 16e sur 18.

Le BPFC disputera le troisième 16e de finale de son histoire, cinq ans après les parcours en Coupe de France 2016-2017 et 2018-2019. A l'époque, les Bergeracois avaient éliminé le RC Lens (L2) à ce stade de la compétition, avant de s'incliner en 8e de finale contre Lille (L1), sur la pelouse du stade Jean-Antoine Moueix de Libourne. Deux ans plus tard, ils avaient fait tomber Niort (L2) avant de perdre à domicile contre Orléans.

