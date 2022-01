"Ils en voudront autant que nous" : Bergerac affrontera Versailles en quarts de finale de la Coupe de France

Ca a été la surprise du soir. Les deux clubs de Nationale 2 encore en lice, les deux petits poucets de la compétition vont s'affronter pour les quarts de finale de la Coupe de France de football. Chacun premier de leur poule en championnat, chacun ayant sorti des plus gros qu'eux dans la compétition. Le Bergerac Périgord FC affrontera le FC Versailles en quarts de finale de la Coupe de France de football, après avoir sorti deux clubs de Ligue 1 aux précédents tours. L'avantage c'est que Bergerac a été tiré en premier et recevra donc l'équipe francilienne. Les joueurs et le staff ont suivi le tirage au sort à Campréal, le centre d'entraînement du club à Bergerac ce lundi soir.

"On redoutait un peu de jouer l'un contre l'autre"

A la télévision, les joueurs ont tous écouté la réaction du capitaine du FC Versailles, Oussama Berkak : "On est un petit peu déçus, pour nous c'était le tirage le plus difficile, malheureusement on n'a pas d'autre choix que d'aller jouer ce match là et on ira avec détermination". Les Versaillais vont jouer à l'extérieur, et ça "c'est dur pour eux, leur réaction je la comprends", assure Damien Fachan, son homologue au BPFC : "On redoutait un peu de tomber l'un contre l'autre, mais quoiqu'il arrive ça reste un quart de finale et jouer pour une place en demies, c'est quelque chose. Ce ne sera pas un match de N2, loin de là".

On sait que ça peut être même plus dur qu'une Ligue 1, ils vont être comme nous, déterminés à cent mille pour cent. Ca va être un match explosif

- Samir Bakir

"On sait que ça peut être même plus dur qu'une Ligue 1", anticipe l'attaquant bergeracois Samir Bakir : "Ils vont être comme nous, déterminés à cent mille pour cent. Ca va être un match explosif". La réaction n'a pas été tout à fait la même pour tout le monde : "Côté joueurs ils ont pris la nouvelle de façon un peu neutre parce que effectivement, certains voulaient absolument un club phare du foot français, par contre il faut avoir en tête qu'il y a une porte pour les demi-finales qui peut s'ouvrir", sourit Paul Fauvel, le directeur du BPFC.

Bergerac jouera à domicile

La bonne nouvelle, et le soulagement devant la télé pour l'équipe de Bergerac, ça a été de voir le petit papier du Bergerac Périgord FC tirée en premier. Ils vont jouer à domicile, mais où ? Les quarts de finale ont leur lot de contraintes supplémentaires du côté de la fédération, mais selon Paul Fauvel, il y a un espoir de le jouer en Dordogne : "Ce qu'on nous dit pour l'instant c'est qu'il faut un stade classé T1, et seul le Matmut Atlantique est T1. On va travailler sur les dérogations dès demain, en tout cas c'est une priorité pour nous de maintenir le match en Périgord".

Bergerac a déjà battu deux clubs de Ligue 1 dans son parcours dans la compétition, Metz, aux tirs aux buts, et Saint-Etienne, 1-0 dimanche. Ils sont aussi venus à bout de Créteil qui joue en national, une division au-dessus des Périgourdins. De son côté, Versailles s'est imposé ce weekend 1-0 à Toulouse, l'actuel leader de Ligue 2.