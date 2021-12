Coupe de France : "Ça va faire pas mal de bruit", les supporters de Bergerac prêts pour le match de Créteil

Ils devraient un peu moins de 3 000, ce dimanche, à peupler les deux tribunes du stade Gaston-Simounet de Bergerac. Deux semaines après avoir poussé les joueurs de Bergerac à battre pour la première fois un club de Ligue 1, le FC Metz (0-0, 5-4 tab), les supporters périgourdins rêvent d'une nouvelle victoire, cette fois-ci face à un adversaire d'un pedigree inférieur, l'US Créteil, club de National, une seule division au-dessus de Bergerac. De quoi espérer revivre les mêmes émotions qu'il y a deux semaines. Les plus jeunes supporters avaient offert l'image de l'après-midi, reprise sur de nombreuses chaînes de télévision, et les réseaux sociaux. Une fête au milieu du terrain, où les jeunes footballeurs de Bergerac avaient rejoint les joueurs pour chanter la victoire.

Le jeune Liam, 11 ans, et milieu de terrain chez les U12 de Bergerac, en a encore des étoiles dans les yeux. "On est descendus, on a commencé à chanter avec eux", raconte-t-il. "Et après, il y a un joueur, Hicham [M'Laab], qui nous dit de rentrer sur le terrain". Un moment partagé avec son frère Nil, 8 ans, qui a trouvé qu'il y avait "beaucoup d'ambiance, on était beaucoup dans les tribunes".

On n'est pas un club de Ligue 1, mais on essaye de faire en sorte qu'ils ressentent qu'ils sont épaulés

Leur père Stéphane était avec eux, et le confirme. "Ça crie, on est dans le kop, on met l'ambiance, on essaye de les pousser au maximum. On n'est pas un club de Ligue 1, mais on essaye de faire en sorte qu'ils ressentent qu'ils sont épaulés, qu'ils sont supportés. Et là, le dernier match, ils l'ont bien entendu", dit celui qui s'occupe de quelques joueurs du club avec son activité de ventousothérapie. "Il y a aussi ce côté humain à Bergerac qui fait que les joueurs sont quand même assez proches des enfants Il y a certains matchs où ils les invitent dans le vestiaire". Et ce dimanche, les jeunes licenciés auront du renfort, avec Sylvie et Didier, les supporters historiques.

Sylvie et Didier lors d'un match de coupe de France en 2019. - DR

Le couple, qui habite à Gardonne, supporte le BPFC depuis 30 ans et fait même tous les déplacements depuis quatre saisons. "On passe nos vacances comme ça. Tous les 15 jours on va à droite, à gauche, on les supporte. Ça nous fait voyager pas mal. On vit comme ça", explique Didier. C'est lui qui a emmené Sylvie au foot pour la première fois, mais maintenant, ils reconnaît qu'elle est "plus acharnée" que lui. "Bergerac, c'est ma ville, j'y suis née, c'est toute ma vie. Ça a été une deuxième famille" explique Sylvie, écharpe et maillot du club sur le dos.

Dimanche, ils changeront de tribune "pour essayer d'avoir plus de plus de puissance vocale. En tribune principale, les gens sont un peu un peu réticents, on a eu l'impression avec le tambour et les chants de les embêter plus qu'autre chose. Donc on va essayer de mettre vraiment encore plus le feu de la dernière fois".

Les joueurs de Bergerac communient avec le stade Gaston-Simounet après la victoire contre Metz. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

En revanche, le couple n'est pas d'accord sur son souhait pour la suite de la compétition, en cas de qualification. Didier aimerait bien un match contre Marseille, là où Sylvie préfèrerait "une petite équipe. Pour une grande première, aller en quart de finale. Ca serait mon plus grand rêve". Encore faut-il éliminer Créteil, un match que Liam voit se terminer sur un "1-0 ou aux pénos". Mais ce qui est sûr, prévient Stéphane, c'est qu'on "peut avertir les mecs de Créteil. Qu'ils viennent avec une équipe parce qu'on va être beaucoup. Ça va crier, ça va faire pas mal de bruit". Une dernière respiration aussi, avant la mise en place de mesures plus contraignantes pour les supporters de football, ce lundi 3 janvier, avec des jauges à 5 000 personnes maximum, et l'interdiction de la buvette dans les stades.

