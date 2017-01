Coupe de France : "On se prépare comme si on allait jouer contre une des grosses écuries", un joueur lensois

Ce mardi à 18 heures, le Bergerac Périgord FC reçoit le RC Lens pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Même si une division sépare les deux équipes, les lensois se sont préparés dur à cette rencontre.

Ils poseront un pied sur le sol périgourdin dès ce lundi soir. Les footballeurs lensois sont attendus à l'aéroport de Bergerac, moins de 24 heures avant la rencontre face au Bergerac Périgord FC dans le cadre des 16ème de finale de la Coupe de France.

Lors des tirages au sort pour les seizièmes de finale, les Bergeracois, qui évoluent en CFA, étaient ravis de savoir qu'ils allaient affronter le 31 janvier, le RC Lens. Un défi pour Bergerac, puisque Lens, ancien de Ligue 1, évolue aujourd'hui en Ligue 2, championnat dans lequel ils sont sur la troisième marche du podium.

Malgré cette avance, les joueurs lensois restent prudents, à l'image du milieu de terrain défensif Djiman Koukou : "En Coupe de France, il n'y a pas de petites équipes, les amateurs sont capables d'éliminer les gros."

Du coup, nous on se prépare comme si on allait jouer contre l'une des plus grosses écuries de France

— Djiman Koukou, milieu lensois