Coupe de France : Bergerac veut "renverser la montagne" du FC Metz

Comme un air de traquenard. Un piège comme la Coupe de France sait parfaitement en offrir. Ce dimanche 18 décembre, le Bergerac Périgord FC accueille le FC Metz, en 32e de finale. Un match typique de ces tours de coupe de France, où le gros club de Ligue 1 peut se faire manger par les "petits" amateurs. Un match d'hiver, dans le froid, qui se jouera dans un stade Gaston-Simounet qui a accueilli deux matchs de rugby le dimanche précédent, laissant la pelouse dans un état difficile. On peut y ajouter le fait que le FC Metz soit en difficulté en Ligue 1 (18e) et doive rejouer dès le mercredi suivant un match de championnat à Lyon. Et aussi la dynamique des Bergeracois, en tête de leur poule de National 2, avec huit victoires en 13 matchs.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le décor est planté, et il a tout pour faire oublier les trois divisions qui séparent les deux équipes. Pour autant, bien sûr, l'exploit serait énorme. "Une chance sur 1 000 de passer" résumait le président bergeracois Christophe Fauvel, dans un entretien au Républicain lorrain. Mais l'espoir reste permis pour des Bergeracois, qui, pour la première fois de leur histoire, tenteront de faire tomber un club de Ligue 1, après la défaite face à Lille, le 2 mars 2017.

C'est en tout cas la première fois que les joueurs de Bergerac recevront un club de l'élite à Bergerac, puisque l'affrontement contre les Lillois s'était joué à Libourne. Pour l'occasion, les Périgourdins retrouvent le stade Gaston-Simounet, habituel antre des rugbymen de l'US Bergerac. Un stade où les footballeurs ont leurs habitudes tout de même. Ils y ont déjà battu deux clubs de Ligue 2, Lens (2-0, le 31 janvier 2017) et Niort (2-1, le 5 janvier 2019). En revanche, le 23 janvier 2019, les Bergeracois s'étaient inclinés contre Orléans (2-3, a.p) en 16e de finale. Ce dimanche, plus de 3 000 personnes sont attendues.

Alors pour bousculer un club de Ligue 1, le BPFC peut s'appuyer sur des certitudes en championnat, où les Périgourdins sont en tête de leur poule de National 2, avec huit victoires en 13 matchs et un point d'avance sur Moulins-Yzeure, alors qu'ils comptent un match en moins.Alors, le jeune (33 ans) entraîneur Erwan Lannuzel appelle ses joueurs à "être acteurs du match. J'ai envie que les joueurs récitent leur partition, leur envie et leur détermination, parce que ça passera par ce qu'ils ont envie de faire. Depuis des semaines, on voit un groupe qui a envie, et qui a envie envie de vivre des émotions". Et qui va essayer de "renverser la montagne" messine.

Des émotions déjà vécues en Coupe de France, où les Bergeracois ont déjà passé cinq tours sans concéder le moindre but, en assurant contre des formations hiérarchiquement inférieures. Des victoires faciles, comme sur la pelouse des Portugais de Pau (0-6) au cinquième tour, ou arrachées à la dernière minute, comme à Montluçon, au 7e tour, sur un but de Samir Bakir. Avant, au tour précédent, d'écraser le Stade Bordelais (4-0) à Campréal.

La joie des Bergeracois après leur victoire au tour précédent contre le Stade Bordelais. - BPFC

L'attaquant, 33 ans et 13 clubs dans sa carrière fera partie des joueurs susceptibles de guider ses coéquipiers, comme les expérimentés milieux de terrain Paul Maisonneuve ou Victor Elissalt, ex-joueurs de Ligue 2. Ou encore le capitaine Damien Fachan, qui a déjà rencontré Metz, en 32e de finale de Coupe de France, lorsqu'il jouait à Dunkerque. "Personne n'est inquiet ou anxieux, assure-t-il. On se régale à préparer le match. C'est le FC Metz, ça parle à tout le monde. Ils ont un passé, c'est un club prestigieux et nous on est très content d'avoir d'avoir eu ce tirage-là parce que ça va être un super match. Et pour nous, ça va être un challenge, un défi, une grosse montagne à passer".

Un match à gagner et à savourer, aussi pour le gardien Pierre Laborde-Turon, qui jouera le deuxième 32e de finale de sa carrière, et qui est conscient que "ça reste des matchs hyper importants dans une carrière parce qu'on peut les jouer un week-end et après, attendre cinq ou six ans.".

Est-ce qu'ils vont garder des mecs frais pour aller à Lyon le mercredi ?

Mais quel visage présentera cette équipe de Ligue 1 ? Déjà privé de son capitaine, le défenseur central Dylan Bronn, l'entraîneur Frédéric Antonetti pourrait être tenté de faire tourner et de reposer certains de ses joueurs, trois jours avant un déplacement à Lyon. "Est-ce qu'ils vont garder des mecs frais pour aller à Lyon le mercredi ? Il y a plein de réponses que je ne maîtrise pas", s'interroge Erwan Lannuzel. D'autant que les Messins, même s'ils restent sur une très belle victoire en Ligue 1 contre Lorient (4-1) sont en difficulté avec une 18e place en Ligue 1 et seulement trois succès en 18 matchs.

En cas de qualification, les joueurs de Bergerac connaîtraient leur adversaire dès le dimanche soir, puisque le tirage au sort sera effectué aux alentours de 20h30, avant la dernière rencontre des 32e de finale entre le Paris Saint-Germain et les amateurs de Feignies-Aulnoye.

Les résultats et le programme des 32e de finale

Jeudi 16 décembre

Valenciennes (L2) 0-1 Strasbourg (L1)

Vendredi 17 décembre

Paris FC (L2) - Lyon (L1) : match arrêté

Samedi 18 décembre

Hauts Lyonnais (N3) 1-3 SC Bastia (L2)

Troyes (L2) 1-1 (2-4 tab) Nancy (L2)

Sarre-Union (N3) 0-1 Versailles 78 (N2)

Toulouse (L2) 4-1 Nîmes (L2)

4-1 Nîmes (L2) AS Panazol (R2) 1-1 (3-4 tab) Vitré (N2)

Jura Sud (N2 ) 5-2 Saint-Denis FC (R1)

) 5-2 Saint-Denis FC (R1) Créteil (Nat) 3-0 Vénissieux FC (R1)

3-0 Vénissieux FC (R1) Sochaux (L2) 0-0 (4-5 tab) Nantes (L1)

JSCBA Nîmes (R2) 0-4 Clermont (L1)

Guingamp (L2) 2-3 Amiens (L2)

AS Cannes (N3) - Dijon (L2)

Thaon (N3) - Beauvais (N2)

Lille (L1) - Auxerre (L2)

Quevilly-Rouen (L2) - Laval (Nat)

Rennes (L1) - Lorient (L1)

Dimanche 19 décembre