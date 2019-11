Coupe de France de football : Bergerac réalise l'exploit face à Clermont

Bergerac, France

On ne voyait même pas la différence. Le Bergerac Périgord Pourpre Football, en National 2, a affronté le Clermont Foot 63, un club de Ligue 2, sur la pelouse du stade Campréal ce samedi 16 novembre en Coupe de France de football. Et sur le terrain, rien ne laissait penser que deux divisions séparent ces deux formations.

Dès les premières minutes, Bergerac domine son adversaire. Confirmation à la 18e minute quand le numéro 11 Léo Fichten inscrit le but de la victoire. Une victoire qui aurait pu leur échapper : à la deuxième mi-temps les Clermontois multiplient les occasions, mais les Bergeracois, fatigués sur les dix dernières minutes, bataillent et tiennent leur défense jusqu'au bout.

Le BPFC s'impose 1-0 face à Clermont, devant plus de 500 supporters : "On s'est battu pour avoir la qualification et ça fait plaisir d'avoir du monde ici, si ça pouvait être comme ça tous les samedis. On va tout donner au prochain match pour donner envie aux supporters de revenir." s'exclame Damien Fachan, le capitaine du BPFC.

Bergerac n'en est pas à sa première fois : en 2017, le BPFC avaient atteint les 8es de finale de la compétition en battant Lens, une équipe de Ligue 2. Et la saison passée, les Bergeracois ont éliminé Niort, également en L2, en 32e de finale au stade Gaston Simounet.

Le tirage au sort pour le 8e tour de la coupe de France de football est prévu mercredi prochain à 14h30 au Stade de France. Les matchs du 8e tour se joueront le week-end des 7 et 8 décembre.

Mais avant de penser à la suite, il y a le retour du championnat de National 2 le samedi 23 novembre, le BPFC reçoit Chamalières.