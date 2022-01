Coupe de France : Bergerac, série(s) en cours avant d'affronter Saint-Étienne

C'est un Bergerac Périgord FC en pleine forme qui va défier l'AS Saint-Étienne en 8e de finale de Coupe de France ce dimanche, à Périgueux. Les Bergeracois sont invaincus depuis le mois de septembre, et n'ont pas concédé de but en sept matchs de Coupe de France.

Ils marchent sur l'eau. Depuis le mois de septembre, les joueurs du Bergerac Périgord Football Club réussissent presque tout ce qu'ils entreprennent. Leaders de leur poule de National 2 depuis le mois de novembre, les Périgourdins seront, s'ils conservent cette place, promus en National en fin de saison. Ils combinent cette série avec une défense de fer, qui n'a pris aucun but depuis sept matchs, et un parcours exceptionnel en Coupe de France, où ils ont atteint les huitièmes de finale pour la deuxième fois de leur histoire. Tour d'horizon d'une saison quasi-parfaite, avant d'affronter Saint-Étienne, ce dimanche (18h30) au stade Francis-Rongiéras de Périgueux.

Invaincus depuis le 4 septembre

C'était le 4 septembre 2021. Les joueurs du BPFC s'inclinaient (3-2) sur la pelouse de l'Envol Stadium d'Andrézieux, malgré un but incroyable d'Antoine Letiévant, dans un match marqué aussi par l'expulsion de Samir Bakir. C'était à l'époque la deuxième défaite en cinq matchs de championnat. Un début de campagne de National 2 avec de nombreuses absences à déplorer : ce jour-là à Andrézieux, des joueurs importants manquaient comme le capitaine Damien Fachan, Paul Maisonneuve, Axel Tressens ou Hamilton Beltran.

Sauf que depuis, les Bergeracois n'ont plus connu le goût amer de la défaite. Une série de 18 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues et 148 jours. Depuis, Erwan Lannuzel, qui venait alors d'arriver dans le survêtement d'entraîneur bergeracois, a installé son 4-3-3 autour de son capitaine Damien Fachan, positionné sentinelle, qui n'a manqué qu'un seul match depuis Andrézieux. Et Bergerac a enchaîné 12 victoires et six matchs nuls (dont deux qualifications au tirs au but), toutes compétitions confondues. À 14 matchs de la fin, Bergerac est leader de sa poule, avec quatre points d'avance sur son dauphin Angoulême.

Un parcours parfait en Coupe de France

Le parcours avait commencé le 2 octobre, au 4e tour. Sur la pelouse girondine de Camblanes-et-Meynac, Bergerac assurait sa qualification (0-2) face à Portes Entre deux Mers, formation de Régional 1, deux division en dessous, grâce à des buts de Hicham M'Laab et Damien Fachan. Ensuite, les succès se sont enchaînés face à des équipes hiérarchiquement inférieurs. Des victoires larges, 0-6 chez les Portugais de Pau et 4-0 contre le Stade Bordelais. Mais aussi des qualifications beaucoup plus étriquées, avec Samir Bakir dans le rôle du sauveur, lui qui a marqué deux fois en fin de match à Montluçon et La Rochelle, pour deux victoires (0-1).

Avec ensuite deux qualifications au tirs au but conte le FC Metz (Ligue 1) et l'US Créteil (National), adversaires hiérarchiquement supérieurs, cela fait sept qualifications et sept matchs sans prendre de but. "Même aux Portugais de Pau, alors qu'on mène 6-0, on avait cette envie de ne pas prendre de but. On a ce truc-là", souligne le capitaine Damien Fachan.

Sept matchs de suite sans encaisser de buts...

Globalement, les Bergeracois sont solides, même en dehors de la Coupe de France. Le dernier joueur a avoir trouvé la faille face à Pierre Laborde-Turon, le gardien périgourdin, s'appelle Mathéo Corduan, milieu de terrain de la réserve d'Angers. Depuis ce but, à la 39e minute du match de National 2, le 20 novembre, les Bergeracois ont gardé leur cage inviolée pendant plus de sept matchs, soit 680 minutes sans encaisser de but.

Le gardien Pierre Laborde-Turon n'a plus encaissé de but depuis sept matchs. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

"Franchement, ça ne m'était jamais arrivé", réalise le défenseur Antoine Letiévant. Quand on arrive sur le terrain, on se dit qu'on est très costaud. On est tous ensemble, et on se dit qu'il ne peut rien nous arriver". "C'est un tout. Les attaquants font des efforts incroyables pour nous aider", souligne Damien Fachan. "J'ai l'impression que par moments, quand ils ont décidé de fermer à double tour, les autres ne peuvent pas trouver de solution" reprend l'entraîneur Erwan Lannuzel.

...mais une attaque qui marque le pas

C'est peut-être le revers de la médaille. Avec cette défense en pleine forme, les Bergeracois marquent le pas en attaque. Ils restent sur quatre 0-0 sur les cinq deniers matchs, même si deux de ces matchs se sont soldés par des qualifications aux tirs au but. En championnat, les Bergeracois sortent de deux nuls 0-0 très différents, le premier dans le derby contre Trélissac, au terme d'un match peu emballant, le second sur la pelouse de Moulins-Yzeure, après un match où ils ont manqué de réussite. Les Périgourdins ont touché deux fois les poteaux, et Romain Escarpit a manqué une balle de match en toute fin de rencontre.

Bergerac reste tout de même la troisième attaque du championnat, avec 21 buts marqués en 16 matchs. Mais manque peut-être d'un buteur très régulier. Cette saison, c'est le milieu de terrain Paul Maisonneuve qui a le plus trouvé le chemin des filets, avec six buts, dont cinq penaltys. Derrière lui, Romain Escarpit, Adrián Sahibeddine et Hicham M'Laab ont tous les deux inscrit cinq buts.

Le résultat aussi des nombreux changements auxquels procède l'entraineur Erwan Lannuzel en attaque. "Je sais qu'on est capables de marquer des buts. On a marqué des buts en deux passes, des buts en 45 passes... On a du talent dans le secteur offensif", assure-t-il. "Ca va revenir, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète", temporise Samir Bakir, un seul but en National 2 cette saison.