Coupe de France : Bergerac-Versailles, qui est le plus "pro" des deux petits poucets ?

C'est inédit, deux clubs amateurs du quatrième niveau s'affrontent ce mercredi en quart de finale de la Coupe de France. Le Bergerac Périgord Football Club reçoit le FC Versailles 78. Mais lequel de ces clubs fonctionne le plus comme un professionnel ? On s'est posé la question.

C'est inédit. Mercredi 8 février, pour la première fois de l'histoire de la Coupe de France, deux clubs de quatrième division, le National 2, s'affronteront en quart de finale : le Bergerac Périgord FC et le FC Versailles 78. L'un d'entre eux rejoindra Calais (2000), Montceau-les-Mines (2007), Quevilly (2020) et Rumilly-Vallières (2021), présents dans le dernier carré.

Ces incursions de plus en plus fréquentes le prouvent : les niveaux de ces équipes de National 2 se rapprochent de ceux des équipes professionnelles. Et leur fonctionnement également. Mais alors qui de Versailles ou de Bergerac, tous deux leaders de leur poule de National 2, et candidats à la montée en National, ressemble le plus à un clubs pros ? Paul Fauvel, directeur général de Bergerac et Michaël Michée, responsable du recrutement et de la communication au FC Versailles nous répondent.

Le budget : Versailles est deux fois plus gros

Avantage Versailles pour ce coup-là. Le club francilien revendique un budget de 2,5 millions d'euros, contre 1,1 million pour les Bergeracois. Le club des Yvelines a été boosté par l'arrivée en début de saison d'un nouvel investisseur, le promoteur immobilier Fiducim-City à la tête du club. "C'est un budget important parce qu'on a des investisseurs qui ont envie de faire franchir un palier à ce club-là" justifie Michaël Michée. Côté bergeracois, le budget baisse depuis le Covid-19, même si Paul Fauvel "espère le remonter au fur et à mesure. Mais ça dépendra beaucoup du monde de l'entreprise et du sponsoring".

Les contrats : des joueurs qui ne vivent que du football

Dans les deux cas, les joueurs n'ont d'amateur que le nom, puisque les Versaillais et Bergeracois qui seront sur le terrain ce mercredi vivent uniquement du football. Certains ont même des contrats fédéraux, sorte d'engagement hybride qui permet de rémunérer les joueurs comme des professionnels. À Versailles, c'est le cas de "70 à 80% de l'effectif", alors qu'à Bergerac, il y a "sept contrats fédéraux et 11 contrats d'apprentissage".

Les joueurs de Bergerac, ici après leur victoire contre Metz, vivent tous du football. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

Côté salaires, un joueur bergeracois gagne "entre le SMIC et 3 000 euros" explique Paul Fauvel. Le club versaillais lui, ne communique pas de chiffre.

Les joueurs : identité Sud-Ouest contre horizons variés

Bergerac en a fait une priorité : mettre en place un "projet Sud-Ouest". Cela se manifeste par des joueurs formés aux Girondins de Bordeaux (Pierre Laborde, Lucas Dumai, Adrian Sahibeddine), ou passés par les autres gros clubs aquitains comme le Pau FC (Axel Tressens, Hicham M'Laab, Paul Maisonneuve), le Stade Montois (Victor Elissalt), ou venant du Sud-Ouest un peu plus large comme le capitaine, le Tarbais Damien Fachan. Il y a évidemment le gamin du cru, Sam Ducros, né à Bergerac, et aussi une forte "basque connection" avec l'entraîneur Erwan Lannuzel, et des joueurs comme Hamilton Beltran ou Romain Escarpit, tous anciens Bayonnais.

"Les gens qui viennent jouer à Bergerac ont un intérêt à venir. Ils ont un ancrage ici. De la famille, de la belle-famille, des amis... C'est un club qui est très famille", revendique Paul Fauvel. Ce qui n'empêche pas d'aller chercher ailleurs de bons joueurs amateurs (Samir Bakir, Antoine Letiévant, Yoann Wachter).

L'ancien bordelais Lucas Dumai, l'un des symboles du recrutement "sud-ouest" de Bergerac. © AFP - Romain Longieras / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

À Versailles, le recrutement est beaucoup plus large. Boosté par la venue des investisseurs, une vingtaine de joueurs sont arrivés cette saison, dont certains de clubs de National comme Makan Traoré ou Inza Diarrassouba (Bastia-Borgo), Yohan Brun (Laval) ou Diego Michel (Red Star). Des arrivées se font aussi en provenance d'autres clubs de la région parisienne, tels que Lusitanos Saint-Maur pour le gardien Aly Yirango ou Fleury, d'où vient l'attaquant Bissoutrou Touré. Sinon, les recrutements se font partout en France y compris à ... Trélissac, pour l'avant-centre Christopher Ibayi.

"On essaie de s'ouvrir à tous les horizons", explique Michael Michée, même "le vivier parisien en termes de qualité de joueurs est très important", reconnaît le dirigeant versaillais.

Melvyn Vieira, le milieu de terrain de Versailles, (en blanc)est arrivé cet été de l'US Saint-Malo. © Maxppp - PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MAXPPP

Les installations : le nerf de la guerre

S'il y a bien un point sur lequel Versailles, Bergerac, et une très grande partie des clubs amateurs se rejoignent, c'est sur la difficulté de s'entraîner dans des bonnes conditions. À Versailles, "on est très en retard en termes d'infrastructures. On est l'équivalent d'un club moyen de National 3, sur les terrains d'entraînement, les vestiaires et les bureaux". Les joueurs de l'équipe première s'entraînent à Porchefontaine, centre d'entraînement qui compte deux terrains synthétiques, un en herbe et des vestiaires "préhistoriques",selon Michael Michée.

À Bergerac, situation similaire au complexe du Pont Roux, où s'entraîne le BPFC, qui possède un terrain synthétique et deux terrains en herbe. C'est "le frein identifié" par Paul Fauvel. "On a augmenté de 300 licenciés entre 2005 et 2022, et on a toujours le même nombre de vestiaires, le même nombre de terrains, la même qualité... Ce n'est pas possible de passer de DH au haut de tableau N2 avec les mêmes installations", explique le directeur général bergeracois.

Le stade : des problèmes d'éclairage

Si les deux clubs restent premiers de leur poule et montent en National, aucun de leur deux stades ne sera homologué, surtout à cause de problèmes d'éclairage. À Bergerac, les projecteurs du stade de Campréal (1 400 places dont 300 assises) ne sont pas assez puissants pour la troisième division. "On a chiffré sa rénovation à 400 000 euros", explique Paul Fauvel. Le reste du stade est homologué, même s'il n'est pas typique du haut niveau, avec tribunes en bois et joueurs qui se changent dans des préfabriqués.

Le stade de Campréal, à Bergerac. © Radio France - Thomas Coignac

À Versailles, le stade Montbauron est beau, grand, avec sa tribune de 6 208 places assises, et sa pelouse entièrement refaite pour accueillir l'entraînement de l'équipe d'Irlande avant l'Euro 2016. Mais le problème, c'est l'éclairage encore plus insuffisant, qui oblige les Versaillais à jouer tous leurs matchs l'après-midi. L'explication, surprenante, tient à la proximité du château : "Aucune source de lumière ne doit être visible de la chambre du roi, et ce dans un rayon de cinq kilomètres", explique la mairie de Versailles. Ce problème avait empêché les Versaillais de jouer leur quart de finale à domicile, et les avait obligé à se déplacer à Toulouse.

Et la suite ?

Les situations se ressemblent. Leaders de leur poule de National 2, Versailles et Bergerac comptent six points d'avance sur leur plus proche concurrent à la montée. Les voilà proches de monter en National, l'antichambre du monde professionnel, ce qui surprend un peu en Périgord. "La montée, ce n'était pas l'objectif clairement affiché. C'était d'abord une année de transition qu'on voulait", dit Paul Fauvel, qui souhaite aussi dépasser une influence uniquement bergeracoise. "Si jamais on accède au niveau au-dessus, on serait le seul club du Périgord à atteindre le niveau pro en football. On parle beaucoup de la diagonale du vide du football, entre Bayonne et Limoges. On aimerait que Bergerac prenne cette place-là dans le football amateur et qu'on puisse rayonner."

La nouvelel tête de gondole du projet versaillais : Jean-Luc Arribart, 380 matches pro au compteur (1975-1987) et ex-consutlat sur Canal+. © Maxppp - PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP

En revanche, le club des Yvelines y pensait, et son nouveau directeur général Jean-Luc Arribart évoquait même une "envie d'aller plus haut, de rejoindre le monde professionnel". "J'espère que ça ne surprend pas les gens de dire qu'on a des ambitions", reprend Michael Michée. "Il y a un projet mis en place, l'objectif est d'avancer. Maintenant, il faut déjà accéder au National. Mais il n'y a rien d'exceptionnel à dire que quand on veut avancer et passer les paliers, le monde professionnel est un objectif."

Pour les deux clubs, une place en demi-finale de Coupe de France serait donc un formidable bonus. Mais quoi qu'il arrive, Versaillais et Bergeracois auront une fin de saison excitante à disputer.