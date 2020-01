Coupe de France : Bernard Laporte-Fray apporte des précisions sur le match Pau FC / Paris-Saint-Germain

Pau, France

Bernard Laporte-Fray, le président du Pau FC, vit des heures agitées depuis le tirage au sort ayant propulsé son club sur le devant de la scène nationale, sur la route du Paris-Saint-Germain en 8e de finale de Coupe de France. Ce lundi soir, alors qu'il était invité de Stade Bleu Béarn pour faire le point sur les informations autour de ce match de gala, le président a reçu un coup de fil lui confirmant la tenue du match au Hameau, le 29 janvier, en ajoutant une précision importante : coup d'envoi à 18 heures.

Bernard Laporte-Fray dans Stade Bleu Béarn Copier

à lire aussi Coupe de France : Pau FC / PSG au Hameau le 29 janvier selon François Bayrou

Pas de plan B évoqué pour le moment

Deux questions principales planaient autour de la programmation de ce match au Hameau, d'abord l'état de la pelouse. "Il y avait quelques réserves côté fédération, notamment concernant la pelouse, reconnaît Bernard Laporte-Fray, mais en réunion ce matin avec monsieur le maire et ses adjoints, ils ont dit qu'ils feraient le maximum, et mettraient tout en oeuvre pour que le Hameau puisse recevoir le PSG pour un match de qualité". Concernant la sécurité, François Bayrou annonçait ce lundi matin que le Pau FC allait faire appel pour le match contre les champions de France à une société privée spécialisée dans la sécurité autour des matchs de foot. D'ailleurs, le président du Pau FC estime aussi que les débordements face à Bordeaux n’entraîneront pas de suspension du stade du Hameau : "On risque certainement une pénalité financière" avance-t-il, excluant la possibilité d'avoir à réfléchir à un plan "B" pour organiser ce match. Selon nos informations, des contacts ont été noués entre la ville et le club parisien, déjà en repérage pour trouver un hôtel à Pau, signe que l'encadrement du PSG ne serait pas contre le fait de disputer ce match en Béarn.