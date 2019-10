Coupe de France : Biarritz éliminé, plus qu'un seul club basque encore en course

Biarritz, France

C'était le petit poucet des clubs basques en Coupe de France de football. La Jeanne d'Arc de Biarritz, a été éliminé 1-0 face à Niort Saint-Liguaire, leader de la poule A de R1. À la peine en championnat, la JAB a su hausser son niveau de jeu, bien aidé par la cinquantaine de supporteurs qui avaient fait le déplacement.

"Ils nous ont pris de haut"

"On fait pourtant un bon match, analyse l'entraineur biarrot Fabien Genet. Les Basques ont même des occasions de mener au score mais la finition n'est pas toujours au rendez-vous. On a réussi à mettre de la vitesse sur les côtés, à les mettre en difficulté. Mais on se fait sanctionner sur une erreur de placement à la 89e minute". Sur un contre, les Biarrots encaissent l'unique but de la rencontre.

"Ils (les Niortais, ndlr) nous ont pris de haut, surtout quand ils ont vu notre classement en championnat [...] le dernier de R2 contre le premier de R1. Du coup, ils ont été surpris par l'engagement, la qualité des joueurs sur ce match. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont fait le maximum et c'est passé tout près. J'espère que ça va nous servir, malgré la déception, pour se relancer en championnat", explique l'entraîneur de la Jeanne d'Arc de Biarritz.

Plus qu'un seul représentant basque

Avec cette défaite, le Pays basque ne sera représente que par une seule équipe à l'occasion de 7e tour de la Coupe de France de football. Samedi, l'Aviron Bayonnais s'est qualifié lors de la séance de tirs au but à Lège-Cap-Ferret. De leur côté, les Genêts d'Anglet ont été sortis à domicile par les Deux-Sévriens de Chauray.

Le 7e tour de la Coupe de France qui, on le rappelle, verra l’entrée en lice des clubs de Ligue 2, aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 novembre prochains.