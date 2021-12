Coupe de France : Bordeaux étrille les Jumeaux Mzouazia (10-0) et se qualifie en 16è de finale

Les Girondins de Bordeaux se qualifient en 16ème de finale après leur large victoire face aux Jumeaux Mzouazia (10-0). M'Baye Niang a inscrit un quadruplé et Josh Maja a aussi marqué pour son retour avec le maillot des Marine et Blanc.

Sans surprise, les Girondins de Bordeaux se qualifient donc facilement ce dimanche face aux Jumeaux Mzouazia (R1) sur le score de 10-0. Abdeljalil Medioub (10'), M'Baye Niang (29', 45+1', 50' et 64'), Timothée Pembélé (52' et 62'), Javairô Dilrosun (59'), Issouf Sissokho (70') et Josh Maja (77') ont marqué pour Bordeaux. La dernière victoire des Girondins sur le même score remonte à la saison 1965-1966 et un 10-0 infligé au Stade Français.

Le fil du match

1ère période

Après plusieurs offensives non-concluantes, les Girondins de Bordeaux ont fini par faire plier les Mahorais au bout de dix minutes. Il a aura fallu un coup-franc, obtenu par Sékou Mara, vite joué et le centre de Ricardo Mangas pour trouver Abdeljalil Medioub (10'). Jimmy Briand, promu capitaine, a vu deux de ses tentatives se fracasser sur la barre transversale des Mahorais (23' et 27'). Finalement, le Sénégalais M'Baye Niang double la mise (28') bien servi par Sékou Mara, tous deux libres dans la surface.

2nde période

Seul changement à la mi-temps : Fransergio remplace Ricardo Mangas et se positionne dans l'axe de la défense. Dès le retour des vestiaires, les joueurs de Vladimir Petkovic ont continué de pousser. Timothée Pembélé marque sur une frappe repoussée de M'Baye Niang (50'), avant que ce dernier n'inscrive son troisième but sur un course de 50 mètres puis un centre de Javairô Dilrosun (52').

Gaëtan Poussin a sauvé une superbe frappe de 30m de Djamaldine Sidi (55'). Puis les Girondins ont à nouveau mis la pression sur les Mahorais en aggravant le score grâce à Pembélé (62') et Niang (64') pour un quadruplé. Issouf Sissokho, après un beau slalom, a lui aussi participé à la fête (70') en inscrivant son deuxième but sous les couleurs bordelaises. Pour son premier match depuis près d'un an avec les Girondins, l'anglais Josh Maja a aussi inscrit un but (77').

Les réactions d'après-match

