Coupe de France. Bordeaux-TFC : première pour le gardien Isak Pettersson

Première recrue de l'hiver au TFC, Isak Pettersson va jouer ses premières minutes avec Toulouse mercredi en Coupe de France face aux Girondins de Bordeaux. Gardien "numéro 2" comme le confirme Patrice Garande derrière Maxime Dupé.

Il apprend vite le français

Arrivé avec un petit problème à la hanche, Isak Pettersson est à 100% depuis plusieurs semaines. Il sera donc titulaire mercredi en Coupe de France : Il a fait l'effort d'apprendre le français très vite pour arriver à communiquer avec tout le monde. Je peux le comparer un peu au gardien de Lyon, Anthony Lopes, déjà par sa morphologie. _C'est un gardien qui va vite au sol, bondissant et qui est bon au pied. Il est très tonique. Il a déjà appris les mots qu'il faut dire sur un terrain_. On a fait une opposition dimanche, je l'ai entendu parler français à ses défenseurs. Il m'a fait une très bonne impression. Il y a bien un moment où il faut le lancer même s'il ne connait pas très bien ses partenaires et nos principes de jeu. On a travaillé à la vidéo avec lui, il s'est adapté en apprenant les mots-clés à avoir pour diriger une défense. Je suis impatient de voir ça mercredi", lâche le coach Patrice Garande.

Maxime Dupé reste le numéro 1

Patrice Garande change de gardien pour les matches de Coupe de France. Cela ne remet absolument pas en cause le poste de numéro 1 de Maxime Dupé, impérial en ce moment. "Il est dans une progression constante. On sent que Max dans les buts c'est le patron. Il est en train d'affirmer une personnalité et ce qui est primordial c'est qu'il donne confiance à tout le monde. C'est la première chose que j'attends d'un gardien. Quand j'étais joueur, avec des grands gardiens comme Joël Bats, on se sentait imbattables. Si vous voulez monter, il faut un gardien qui ramène des points. Lui nous en ramène."

Bordeaux-Toulouse, match à vivre mercredi à 14h45 en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie.