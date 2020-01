Coupe de France : "Bouba" Ouattara, du Burkina Faso à Saint-Pryvé Saint-Hilaire

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Difficile de le rater dans le milieu de terrain de Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Un mètre quatre-vingt, des dreadlocks qui s'agitent à chaque foulée, infatigable: Aboubacar Ouattara est l'un des cadres pryvatains. A 33 ans, il profite pleinement d'un nouveau beau parcours en Coupe de France.

Arrivé à l'été 2012 dans la banlieue orléanaise, il est l'un des grands frères de l'effectif. "Avec Fabrice [Seidou] ou Florent [Rouamba], on essaie de donner un coup de main aux jeunes, de les cadrer et de leur montrer la bonne voie".

Il ajoute. "J'aime bien. Quand j'ai commencé à jouer en seniors, je suis allé trouver les aînés, les gars que j'allais voir au stade le week-end. Ils m'ont conseillé donc j'essaie d'apporter ça, aussi, aux petits".

La cour de récrée comme premier terrain

Aboubacar Ouattara est né en 1986... le 31 décembre 1986 à Bobo-Dioulasso, la deuxième plus grande ville du Burkina Faso. Il commence à jouer au football dans la cour de récrée de son école primaire.

En 2010, "Bouba" Ouattara quitte son pays natal et rejoint Drancy en CFA (ex-Nationale 2). "C'est là que j'ai connu le niveau CFA en France. Je ne le connaissais pas. J'avais toujours joué au bled."

Le plus important, c'est le collectif - Aboubacar Ouattara

Après deux ans à Drancy, il rejoint Saint-Pryvé Saint-Hilaire. Il participe à la montée du club en N2 en 2017. Meneur de jeu de formation, il est redescendu au poste de milieu défensif-relayeur par Baptiste Ridira, son entraîneur.

Une décision qu'il accepte sans souci: "pour le bien de l'équipe, si le coach décide de me faire reculer d'un cran et que ça fonctionne, ça ne me dérange pas. Le plus important, c'est le collectif".

Déjà présent en 16e contre Rennes l'an dernier

Malgré son expérience, difficile de ne pas rêver lorsqu'on joue un second seizième de finale de Coupe de France en deux ans. "Franchement, ce sont des moments que l'on ne peut même pas expliquer" soupire-t-il avec un large sourire.

"On est encore au ciel. Déjà, avant d'affronter Toulouse, on se disait: quand même, jouer contre une Ligue 1, c'est le rêve de tous les amateurs, encore plus à domicile. Mais là, Monaco, on ne pouvait pas rêver mieux!"

Avant de poursuivre: "On ne sait jamais. Peut-être qu'après Monaco, on jouera contre Paris ou Lyon... on verra!" Avant de pouvoir affronter le PSG ou l'Olympique Lyonnais, il faudra éliminer l'AS Monaco. Le match sera à suivre en direct sur France Bleu Orléans, lundi soir (avant-match dès 20 heures). Il se jouera à guichets fermés au stade de la Source.