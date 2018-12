Coupe de France : Bourges devrait bien affronter Lyon au stade J.Rimbault

Bourges, France

Ce n'est pas encore ferme et définitif mais il y a de grandes chances que le 32emes de finale de la coupe de France entre le Bourges Foot (Nationale 3) et l'Olympique Lyonnais (Ligue 1) , se joue bien à Bourges. La mairie et le club ont encore discuté et sont tombés d'accord pour organiser la rencontre au stade Jacques Rimbault le 5 janvier. On sait que la facture (au niveau sécurité) sera trop lourde pour le Bourges Foot seul, mais d'autres collectivités (département, région) vont être sollicitées. La préfecture doit maintenant donner son accord ce jeudi. Boualem Bouakkaz, vice président du Bourges Foot, se réjouit à l'avance de cet événement. : " C'est magnifique ! Ca fait des années qu'on n'a pas reçu un club d'un tel niveau à Bourges et on veut vraiment récompenser le public de Bourges. La mairie veut aussi que la rencontre se fasse à Jacques Rimbault. On va y arriver. Effectivement, il va falloir prendre toutes les garanties au niveau sécurité et on va discuter de cela avec la préfecture jeudi. C'est elle qui va gérer les abords du stade et la sécurité de voie publique. C'est son rôle. Mais cela aura aussi un coût pour nous. Avec 150.000 euros, on a le plus petit budget de National 3. Evidemment, on mise sur la recette de la rencontre pour se renflouer. Lyon a droit à 37,5 %. On les laisse décider, mais secrètement, évidemment, on espère un geste. " La capacité du stade Jacques Rimbault devrait avoisiner les 9.000 places.