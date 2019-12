Coupe de France : "C'est fabuleux de rencontrer le PSG", savoure le président de Linas-Montlhéry

Paris, France

Ils ont passé une nuit agitée et même très peu dormi les amateurs de Linas-Montlhéry. Depuis ce lundi soir, les footballeurs amateurs de l'Essonne, qui évoluent en Régional 1, savent qu'ils ont tiré le plus gros poisson des 32e de finale de la Coupe de France. Après un 8e tour validé face à Évreux, ils affronteront le Paris Saint-Germain le 4 ou 5 janvier 2020. Cinq divisions séparent les deux formations. "C'est fabuleux", savoure Michael Bertansetti, président et co-entraîneur de l'équipe première. "C'est un superbe coup de projecteur sur la ville, sur le club, ça va mettre en lumière les oppositions entre clubs amateurs et professionnels."

Un match au Parc des Princes ?

Reste maintenant à trouver l'enceinte pour accueillir une telle rencontre. Le stade synthétique, de Linas, sur lequel s'entraîne les Essonniens est inenvisageable. "Il n'est pas interdit que ça se fasse au Parc des Princes", lâche le président. "Nous sommes en discutions avec eux, ils ont beaucoup plus l'habitude de ce genre d'événement et sont plus à même de gérer, notamment en terme de sécurité", explique Michael Bertansetti. La pelouse choisie pour recevoir cette affiche très déséquilibrée, mais symbole de la Coupe de France, devrait être connu d'ici jeudi.