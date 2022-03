Coupe de France : "C'est le plus beau match de ma vie", la joie des joueurs du FC Nantes qualifiés en finale

"Je n’ai pas de mots" : à la fin du match, le Nantais Pedro Chirivella est sur un petit nuage. Dans une Beaujoire en feu, les Canaris ont réussi à se qualifier ce mercredi soir pour la finale de la Coupe de France, en battant Monaco au bout du suspense (2-2, 4-2 t.a.b). "C’est mérité, je suis très content pour tous les joueurs, pour le staff, pour tout le public qui nous soutient depuis longtemps", souligne le milieu de terrain.

Aller en finale, aller au Stade de France, c'est fantastique ! Avant d'être des bons joueurs, on est des bons mecs, donc c'est mérité. - Pedro Chirivella

Son coéquipier Randal Kolo Muani affiche lui aussi un immense sourire : "C'est la folie, y'a rien à dire. Voir tous les supporters heureux, le coach, les copains, ça fait plaisir ! J'arrive pas encore à imaginer ! J'ai fait la fête, des photos avec les supporters, ça m'a fait plaisir." Pour le jeune attaquant originaire de Bondy, cette demi-finale est "le plus beau match de toute ma vie, le plus beau moment de ma carrière". Même si la rencontre a été compliquée, "on a su égaliser, mener… ça a fait un ascenseur émotionnel. Mais on est resté solides, soudés".

Les Monégasques ont en effet ouvert le score, avant d'être rattrapés par les Canaris. Ce sont les Nantais qui ont pris l'avantage en seconde période mais leur joie a été de courte durée, Monaco a égalisé quelques instants plus tard. Il a donc fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes. "On a fait quelque chose de grand avec tout un stade derrière nous, confie Denis Appiah. Ce qu'on a fait, c'est très beau ! On a tout donné, ça a été difficile, c'est exceptionnel !"

"C'est magnifique"

Quand on se souvient que l'an dernier, les Canaris ont du aller jusqu'aux barrages pour rester dans l'élite, Pedro Chirivella savoure : "L'année dernière, c'était pas facile, on a vécu des choses très compliquées, depuis le début de saison on s'est dit qu'il fallait bien travailler et voilà, c'est fantastique !" Même discours du côté d'Antoine Kombouaré, le coach de la maison jaune : "Aujourd'hui, se retrouver septièmes de Ligue 1 et faire une finale de Coupe de France, c'est un truc de malade ce qu'on est en train de vivre !"

Et les joueurs, comme leur entraîneur, saluent l'ambiance et le soutien du public durant tout le match. Les supporters des Canaris ont même envahi le terrain au coup de sifflet final. "Je n'avais vu ça qu'à la télé, dans les vidéos, mais dans la vraie vie, c'est la première fois ! Ça fait plaisir de les voir comme ça, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas connu ça, ça nous tenait à cœur !", confie Randal Kolo Muani.

Antoine Kombouaré le dit lui-même, il ne s'attendait pas à cet envahissement de terrain : "Je me suis dit 'ils sont malades les supporters car on n'a rien gagné' mais ça voulait dire aussi beaucoup de choses : l'attente, le manque, et surtout la peur que les supporters ont eue, l'ascenseur émotionnel. Les gens ont eu très peur, ils ont souffert avec nous et puis la libération... Moi je n'avais jamais vu ça. On espère voir la même chose au Stade de France."

C'est plus que de la fierté, c'est inimaginable. Quand on fait ces résultats-là, je pense à mes aînés Coco Suaudeau, Raynald Denoueix... - Antoine Kombouaré

"On n'a rien gagné encore, tempère le latéral droit du FC Nantes, Denis Appiah. Il faut profiter et gagner cette finale. On n'a pas de limites ! Comme le coach dit : 'Plus on vise haut, plus on a des chances de réussir'." Ludovic Blas a lui aussi les yeux tournés vers le Stade de France : "On est en finale c'est bien mais je sais ce que c'est d'aller en finale et de la perdre [finale perdue avec Guingamp], je ne veux pas revivre ça."

Moi je dois tout à ce que club donc l'emmener au Stade de France, c'est quelque chose. - Antoine Kombouaré

Le président du FC Nantes a lui aussi pris la parole ce mercredi soir. Waldemar Kita s'est dit fier de son équipe : "On est contents quand on gagne des matchs, quand on a l'occasion d'aller au Stade de France. Maintenant, ce qui est important, c'est de remercier les joueurs qui étaient critiqués l'année dernière." Voit-il cette victoire comme une revanche face aux critiques ? "Je ne suis pas dans cet état d'esprit, je ne vois pas la revanche, je vois que le travail paie. C'est ma première finale mais il ne faut pas lâcher."

Rendez-vous le 8 mai prochain au Stade de France pour cette finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et l'OGC Nice.