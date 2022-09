Coupe de France : tirage "historique" pour Nilvange qui hérite de l'ASNL

C'est le rêve de tout club amateur : rencontrer une équipe professionnelle grâce à la Coupe de France. Le RC Nilvange a été gâté par le tirage au sort du cinquième tour de la compétition qui se tenait ce mercredi 28 septembre puisqu'il tombe sur l'AS Nancy-Lorraine !

Dix divisions d'écart

Il y a pas moins de dix divisions d'écart entre le club mosellan qui évolue en deuxième division de district, et Nancy, actuel 6e du championnat de National. La rencontre se disputera le week-end des 8 et 9 octobre prochain.

"C'est magnifique" clame Romain Hunet, le président nilvangeois, "avec toutes les équipe qu'il y avait, le plus beau à faire c'était Nancy !" Avant le tirage au sort, l'hypothèse folle d'un duel avec le voisin meurthe-et-mosellan n'était qu'une blague et un pari au sein du club. "Quel club ne peut pas rêver de tomber sur Nancy quand on est un club de district ? Même quand on est du 57 et supporter du FC Metz."

C'est quelque chose d'historique pour Nilvange !

Sur quel terrain ?

Invaincu en championnat, tombeur de Distroff (6-1) au tour précédent, le RC Nilvange peut-il créer l'exploit ? "Il y a un infime espoir même s'il faut rester réaliste" tempère Romain Hunet qui doit aussi s'atteler à l'organisation complexe d'une telle rencontre, surtout en terme de sécurité. Des contacts sont déjà engagés avec la mairie, la Préfecture, la Ligue de foot et l'ASNL pour déterminer le lieu. La Stade Noirot de Nilvange est-il apte ? "Pour le moment c'est le flou total" reconnait Romain Hunet qui tient à rester à proximité pour permettre à un maximum de supporters de venir soutenir ses protéger. Car quoiqu'il arrive, Nilvange sera à la fête.